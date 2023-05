Medved vdrl na dvorišče, pregnali so ga trije psički

Trije psi, pasme šnavcer, so se zagnali za medvedom in ga skušali pregnati. "Mislila sem, da psi tečejo k meni, ker se želijo igrati, zato nisem niti obrnila glave. Morda je bilo to celo odločilno, saj bi se če ne prestrašila in začela teči, medved pa bi me lahko zato napadel," trenutke presenečenja opisuje Cerasela.

Posnetki varnostnih kamer razkrivajo, kako je Sot Cerasela sedela na kavču na dvorišču, ko ji večerni počitek prekine mlad rjav medved, ki je vdrl na dvorišče in stekel čez travo in betonsko potko mimo hiše.

Najbolj pogumen je bil pes Miki, ki je medveda tudi pregnal, Maia in Luna pa sta se mu pridružila naknadno in medveda so prisilili, da je preplezal ograjo in skočil na ulico.

Istega medveda so kamere ujele tudi na sosednjem dvorišču. Vse od začetka meseca so sicer v Brasovu zabeležili več kot sto klicev na interventne številke in poročila, da se medvedi zadržujejo v bližin stanovanjskih hiš.