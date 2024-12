Medved za dva dni zasedel trgovino, pojedel zaloge mesa, nato se ujel v past

Medved je v soboto zgodaj zjutraj, ko trgovina še ni bila odprta, zataval v supermarket v mestu Akita na severu Japonske. Na oddelku delikatese je naletel na 47-letnega zaposlenega in ga napadel. Ta je v napadu utrpel poškodbe glave, sodelavec pa mu je pomagal zbežati na varno v skladišče, preden sta poklicala policijo.

Kasneje so moškega prepeljali v bolnišnico, po poročanju lokalnih medijev pa ni v smrtni nevarnosti.

Po napadu je medved ostal v trgovini. Policija je sprva na kraj poklicala lovce, a ti živali niso našli. V nedeljo so nato medveda iskali z dronom, nazadnje pa so v trgovino vstopili policisti v zaščitni opremi in s ščiti, sicer člani enote, specializirane za nerede. Medveda so našli v skladišču in mu nastavili past iz medu, jabolk in kruha. Medved se je nato v ponedeljek zjutraj ujel v past. Najprej so ga uspavali, nato pa usmrtili, je poročala televizija NHK.