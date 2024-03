Medveda, ki je poškodoval pet oseb, izsledili in ustrelili

Medveda, ki je poškodoval pet oseb v več incidentih v mestu Liptovsky Mikulaš na Slovaškem, so po desetih dneh vendarle uspeli izslediti in ustreliti. Kot so sporočili z okoljskega ministrstva, so medveda identificirali s pomočjo biometrične tehnologije in posnetkov z dronom.

Pred desetimi dnevi smo poročali o več napadih rjavega medveda v mestu Liptovsky Mikulaš na Slovaškem, v katerih je bilo ranjenih več oseb, med njimi tudi desetletna deklica. V mestu so zaradi napadov nato razglasili izredne razmere, na ulice pa so poslali večje število patrulj in lovce, ki so ščitili prebivalce in lovili medveda.

V treh dneh je medved dvakrat napadel ljudi na ulicah in jih pet poškodoval. Peterica je v napadu utrpela praske in ugrize, vsi pa so bili po napadu odpuščeni v domačo oskrbo. Medved je napadel 72-letnega sprehajalca in ga poškodoval po glavi, hujše poškodbe rame pa je med napadom medveda utrpela tudi 49-letna ženska. V napadu so bile poškodovane tudi 10-letna deklica in še dve drugi odrasli osebi. Vsi so utrpeli praske in modrice.

Slovaške oblasti si prizadevajo, da bi omilile zakonodajo, ki ščiti rjavega medveda, saj so prepričane, da so se preveč razmnožili in predstavljajo grožnjo prebivalcem. (slika je simbolična) FOTO: Adobe Stock icon-expand