Medvedja plezalna akcija na smučišču: kot blisk do vrha stebra

Posnetek je nastal konec prejšnjega tedna v smučarskem središču Steamboat v Koloradu. Na Facebooku ga je objavila lokalna radijska postaja, po ostalih družbenih omrežjih pa se je razširil te dni in prejel že več kot 1,2 milijona ogledov. "Medveda plezata po stebru," se na posnetku prek radijskega pozivnika sliši enega od zaposlenih, ki je skupaj z ostalimi mimoidočimi začudeno opazoval spretne vragolije medvedov.

Medveda sta se povzpela več metrov visoko, pri čemer je prvi splezal skoraj do vrha. Drugi se je na sredi obrnil in se previdno vrnil na tla, kjer sta bila, kot je slišati na posnetku, še dva medveda. Najverjetneje samica in še en mladič.

Celoten podvig medvedje plezalske akcije je sicer ujet na skoraj tri minutnem posnetku, ob katerem so v komentarjih zapisali, da sta se oba medveda varno vrnila na tla in se pri tem nista poškodovala.

Mladiči črnega medveda sicer že zgodaj v življenju skoraj instinktivno začnejo plezati po drevesih. Na stolp sta verjetno splezala iz igrive radovednosti, poroča USA Today.