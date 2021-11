Medvedjega mladiča, ki je pred tednom dni zataval čez mejo v Gorico, kjer so ga ujeli, še ne bodo izpustili. Italijanski pristojni organi so ugotovili, da je močno podhranjen in ima tudi lažjo infekcijo, zato so ga odpeljali v Videm na rehabilitacijo, kjer naj bi ostal vse do pomladi.