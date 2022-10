Medvedjev Musku čestital za prevzem Twitterja: Izklopi Starlink v Ukrajini

"Srečno Elon Musk pri preseganju političnih pristranskosti in ideološke diktature na Twitterju. In izklopi Starlink v Ukrajini," je Dmitrij Medvedjev zapisal na družbenem omrežju.

Satelitske internetne terminale Starlink, ki jih je izdelal SpaceX Elona Muska, so že od lanske pomladi za ukrajinsko vojsko zelo pomemben vir komunikacije. Zaradi vojne z Rusijo so bila namreč uničena mobilna in internetna omrežja, terminali pa Ukrajincem tako omogočajo, da so med sabo sploh lahko v stiku. Zdaj je Muskovo podjetje sporočilo, da ne bo moglo več financirati terminalov, in za pomoč pri plačevanju zaprosilo Pentagon.