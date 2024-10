Medvedka, ki je v Italiji ubila tekača, v ujetništvo: 'To bo zanjo pekel'

Medvedka je aprila lani v deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje pokončala 26-letnega tekača, pred tem pa na območju gore Monte Peller že napadla očeta in sina. 17-letna medvedka je sicer potomka slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.