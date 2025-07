Medvedko Gaio, ki je v Alpah ubila tekača, preselili v medvedji park

Samica rjavega medveda, znana po oznaki Jj4, je po nočnem potovanju iz Trentina zjutraj prispela v Alternativni park za volkove in medvede v Bad Rippoldsau-Schapbachu v Schwarzwaldu na jugozahodu Nemčije.

Datum prevoza, ki je bil načrtovan več mesecev, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa do zadnjega skrivali iz strahu pred morebitnimi protesti aktivistov za pravice živali. Gaiina mama Jurka je sicer v zavetišču za živali nastanjena že od leta 2010.

Njena pot iz Italije je po navedbah osebja parka potekala dobro. Po prihodu je sprva počivala v zaboju, v katerem so jo prepeljali, in tam naj bi po nasvetu veterinarja preživela še nekaj ur, preden naj bi skoraj 20-letno medvedko izpustili v ograjen prostor na posestvu, kjer bo v prihodnje živela.

Medvedko, ki je aprila 2023 v deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje ubila tekača, pred tem pa na območju gore Monte Peller že napadla očeta in sina, so po tragičnem dogodku ujeli in od takrat je živela v centru za oskrbo živali v bližini Trenta.

Deželne oblasti so sprva odobrile njen odstrel, a je sodišče v Trentu ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali ter uveljavitev odloka o odstrelu ustavilo. Lani je v sprejem medvedke privolil medvedji park v Schwarzwaldu.

Gaia je sicer potomka slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko v okviru projekta EU Life Ursus iz Slovenije pripeljali leta 2000 in 2001.