Vrstniško nasilje na otoku Čiovo: dečka naj bi privezali na steber

"Pomagajte mi najti osebo, ki je rešila mojega sina. Dva 14-letnika, ki ju poznam, sta ga namreč privezala na steber (roke, noge in telo) ter mu zalepila usta," je na spletu zapisala mati, ob tem pa dodala, da je njen otrok v hudem šoku.

"To je zelo majhen kraj in poznam vse otroke," je portalu povedal eden izmed krajanov. "Eden izmed dečkov je iz Splita, pogosto prihaja sem, tu imajo vikend hišo. Drugi je bil vedno živahen otrok, vsi ga poznamo, vendar pa ni nikoli delal nobenih težav. Poznajo se z igrišča, kjer igrajo nogomet in kolesarijo, okoli 10 jih je. Še kar ne morem verjeti, da so zmožni česa takšnega," je komentiral.