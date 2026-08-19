Medvrstniško nasilje: z grožnjami naj bi jo zvabile na ulico in preteple

Kot poroča Net.hr, naj bi se brutalno medvrstniško nasilje, v katerem je bila poškodovana 13-letnica, zgodilo v bližini zagrebške soseske Lanište. Spor med vpletenimi naj bi sicer izbruhnil že pred tem prek aplikacije Snapchat, in sicer naj bi tri dekleta uspela priti do profila žrtve ter ji spremeniti geslo.

Nato naj bi se nadaljevalo v Arena Centru, kjer naj bi trojica pristopila do žrtve in njene prijateljice ter jo skušala z grožnjami prepričati, da odide na osamljeno območje med naseljema Trokut in Sveta Klara. "Vedela je, da jo bodo preteple, če bo šla z njimi, vendar ni imela izbire," pravi mati 13-letnice.

Najstnica je tako sledila navodilom, se odpravila na avtobus in odšla do lokacije. Tam naj bi trojica nasilnic napadla 13-letno deklico, jo začela pretepati in praskati, ko pa je padla na tla, naj bi začele vrstnice skakati po njeni glavi, pravi mama žrtve.

Glede na oceno bolnišnice je sicer dekle po napadu utrpelo številne poškodbe, ki pa so na srečo ostale lažje. Po telesu ima posejane modrice, hematome in praske, zaradi bolečin v vratu pa so ji dali ortopedsko opornico.

Mama žrtve je nasilje prijavila policiji, a naj bi ji policisti, ker naj bi bila tudi druga dekleta mlajša od 14 let, povedali, da ne morejo ukrepati in da bodo primer predali centru za socialno delo.

Ena od napadalk 13-letnice naj bi se sicer v preteklosti že večkrat obnašala nasilno. "Njeno nasilje je postalo nekaj vsakdanjega. Otroke odvleče na stranišče nakupovalnega središča in jih tam pretepe. Policija nenehno prejema prijave, starši se pritožujejo, a nihče nič ne ukrene, ker so 'premlade'," je obupana mati žrtve.

Skrbi jo, kaj bi se lahko zgodilo z naslednjo žrtvijo, ki si jo bo izbrala napadalka. Pa tudi pomanjkanje empatije med prisotnimi nasilju, saj da se je nasilje, ki ga je doživela njena hči, ostalim otrokom zdelo smešno in so ga celo posneli ter delili med seboj.