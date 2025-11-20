Medzvezdni komet na poti skozi Osončje

"Ne pozabite, vesolje je veliko. Nič ni nikoli tako blizu, kot bi si želeli, in vsa takšna opazovanja so izjemno težka," je med predstavitvijo fotografij na novinarski konferenci povedal znanstvenik pri Nasi Tom Statler.

Komet so prvič opazili julija, v začetku oktobra pa je letel približno 32 milijonov kilometrov od Marsa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za zdaj še ni veliko znanega o tem nebesnem telesu, ki sicer potuje s hitrostjo 209.000 kilometrov na uro skozi naše Osončje.