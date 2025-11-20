Svetli način
Tujina

Medzvezdni komet na poti skozi Osončje

Washington, 20. 11. 2025 10.51

Ne.M. , STA
Ameriška vesoljska agencija Nasa je v sredo objavila fotografije kometa 3I/ATLAS. Gre za šele tretji identificirani medzvezdni objekt, ki je vstopil v naše Osončje. Zemlji bo najbliže 19. decembra, po navedbah strokovnjakov ne bo predstavljal nobene nevarnosti.

Komet 3I/ATLAS
Komet 3I/ATLAS FOTO: AP

"Ne pozabite, vesolje je veliko. Nič ni nikoli tako blizu, kot bi si želeli, in vsa takšna opazovanja so izjemno težka," je med predstavitvijo fotografij na novinarski konferenci povedal znanstvenik pri Nasi Tom Statler.

Komet so prvič opazili julija, v začetku oktobra pa je letel približno 32 milijonov kilometrov od Marsa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za zdaj še ni veliko znanega o tem nebesnem telesu, ki sicer potuje s hitrostjo 209.000 kilometrov na uro skozi naše Osončje.

Komet so prvič opazili julija.
Komet so prvič opazili julija. FOTO: Profimedia

Najbližje Zemlji bo 19. decembra

Po oceni Nase naj bi komet Zemlji najbliže priletel 19. decembra, in sicer do razdalje okoli 270 milijonov kilometrov. Za primerjavo, povprečna razdalja med Zemljo in Soncem znaša okoli 150 milijonov kilometrov.

KOMENTARJI (3)

Agartha enjoyer
20. 11. 2025 11.23
+1
Objekt se giblje z nenavadnim pospeševanjem, ki ga ne moremo pojasniti z običajnim izhlapevanjem ledu. Ima anti tail(rep ki kaže proti soncu) kar je redko pri kometih.
ODGOVORI
1 0
Agartha enjoyer
20. 11. 2025 11.20
+1
Prihaja iz osončja bi bil po ocenah znansvetnikov 9,4 miljarde let starješi od našega a predvidevajo, da je še starejši.
ODGOVORI
1 0
Mason666
20. 11. 2025 11.09
+1
A te ni to vesoljska ladja kot pravijo že dalj časa sami poznavalci NLP ja!!
ODGOVORI
1 0
