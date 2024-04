Megalomanski dubajski projekt: na parkirišču bo zraslo letališče s petimi stezami

Ob predstavitvi so razkrili zunanjo podobo mega projekta, v središču katerega je bel uokvirjen terminal, ki spominja na beduinski šotor. Letališče bo med drugim imelo pet vzporednih vzletno-pristajalnih stez in kar 400 izhodov za vkrcanje potnikov. Trenutno imajo na DXB dve stezi.

Potem ko je gospodarstvo leta 2009 močno usahnilo in ko je sledila epidemija, ki je večino letal prizemljila, je šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum znova obudil načrte, da se trenutno letališče DXB preseli in razširili na mednarodno letališče Al Maktum, ki je od sedanjega letališča oddaljeno dobrih 60 kilometrov in kjer od leta 2010 že stoji en terminal.

Lani so na letališču DXB našteli skoraj 87 milijonov potnikov, kar dokazuje, da se je industrija po pandemiji dobro opomogla. Za primerjavo, v letu 2018, ki je pred covidom veljalo za prometno najbolj obremenjeno, so našteli 89 milijonov potnikov, leta 2022 pa 66.

"Gradimo projekt za naslednje generacije, ki jim bomo zagotovili stalen in stabilen razvoj," je v izjavi po poročanju AP povedal Rashid Al Maktoum, ki si želi, da bi novo letališče predstavljalo globalno in urbano središče, ki bo povezano tudi s pristaniščem. V okolici letališča namreč načrtujejo gradnjo stanovanjskih kompleksov.

Trenutno razcvet sicer doživlja celotna turistična dejavnost v Dubaju, saj je povprečna zasedenost hotelov 77-odstotna, v začetku leta pa so se pohvalili, da so lani našteli več kot 17 milijonov obiskovalcev, ki so v mestu tudi prespali. Posledično je velik pritisk na letališče, ki ga omejujejo stanovanjske soseske in avtocesti, kar je tudi eden od glavnih razlogov, da so se odločili za selitev.