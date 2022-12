Mehičan v kokosovih orehih skrival 300-kilogramsko pošiljko fentanila

Voznik tovornjaka se je konec tedna vozil po avtocesti v zvezni državi Sonora, ko so ga vzdolž Kalifornijskega zaliva ustavili mehiški policisti. S pošiljko je bil namenjen proti meji z Združenimi državami Amerike. A še pred carinsko postajo so ga ustavili mehiški policisti.

Ob pregledu vozila so mehiški policisti ugotovili, da se v prikolici skriva večje število kokosovih orehov. Ko so jih prijeli v roke, pa so ugotovili, da se v njih skrivajo vreče z več tisoč tabletami prepovedane droge. Mehika sicer proizvede večino fentanila, uvoženega v ZDA, piše ABCnews .

Fentanil je sintetični opiat, podoben heroinu, in deluje približno petindvajsetkrat do več tisočkrat močneje kot heroin. Na črnem trgu je prisoten tudi v obliki prahu, raztopin ali obližev. Uporablja se tudi v medicini in veterini, in sicer kot analgetik ali anestetik. Zaradi zlorabe te prepovedane droge v ZDA letno umre več deset tisoč ljudi.