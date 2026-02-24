Naslovnica
Tujina

Mehika po državi napotila več tisoč vojakov

Ciudad de Mexico, 24. 02. 2026 06.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Vojska v Mehiki

Mehika je po izbruhu nasilja, ki je sledil smrti vplivnega mamilarskega vodje, po državi napotila več tisoč vojakov za okrepitev varnosti.

Od izbruha nasilja je v zvezni državi Jalisco umrlo najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde.
Od izbruha nasilja je v zvezni državi Jalisco umrlo najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde.
FOTO: AP

Obrambni minister Ricardo Trevilla je povedal, da so v ponedeljek na zahod Mehike poslali dodatnih 2.500 vojakov, vlada pa navaja, da je bilo od nedelje po vsej državi skupno razporejenih približno 9.500 pripadnikov vojske, poroča BBC.

Nemiri so od nedelje zajeli najmanj 20 zveznih držav, potem ko je v priporu umrl Nemesio Oseguera Cervantes, bolj znan kot "El Mencho". Umrl je kmalu po tem, ko so ga v zvezni državi Jalisco prijele mehiške specialne enote.

Od izbruha nasilja je v zvezni državi Jalisco umrlo najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde, je sporočil državni minister za varnost. Po besedah obrambnega ministra so oblasti El Mencha izsledile tako, da so sledile njegovi romantični partnerici, s katero naj bi se sestal.

Vojska v Mehiki
Vojska v Mehiki
FOTO: AP

Mamilarski vodja je bil hudo ranjen v strelskem obračunu med svojimi telesnimi stražarji in vojaškimi komandosi, ki so bili napoteni na njegovo zajetje, umrl pa je med prevozom iz kraja Tapalpa v prestolnico Mexico City.

V operaciji je bilo po navedbah obrambnega ministrstva ubitih tudi najmanj šest El Menchovih varnostnikov, trije pripadniki mehiške vojske pa so bili ranjeni. Minister za varnost Omar Garcia Harfuch je po poročanju tiskovne agencije Agence France-Presse (AFP) povedal, da so bili od njegove smrti v nemirih ubiti zaporniški paznik, uslužbenec državnega tožilstva in 30 članov El Menchove kriminalne organizacije.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je pohvalila vojaško operacijo, ki je privedla do smrti El Mencha, ter dejala, da je njena prednostna naloga zagotoviti mir in varnost po vsej državi. "Vlada deluje, oborožene sile so prisotne in usklajevanje je intenzivno," je dejala Sheinbaumova.

Ko se je novica o smrti El Mencha razširila, so pripadniki njegovega kartela sprožili napade v številnih mestih in krajih, kjer je dejaven kartel Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Po cestah raztresli žeblje, zažigali avtobuse ...

V nekaterih mestih so ceste blokirali tako, da so po vozišču raztresli bodice in žeblje, drugod pa so zasegli avtobuse in druga vozila ter jih zažgali sredi cestišča.

Claudia Sheinbaum je sporočila, da so bile cestne zapore do ponedeljka zjutraj odstranjene. Kljub temu je bilo po navedbah oblasti poškodovanih več deset bank in lokalnih podjetij, ki so jih člani kartela zažgali.

Odpovedali več kot 5600 poletov, zaprte šole, ponekod tudi promet

Večina omrežja sanirana, 500 odjemalcev še čaka na elektriko

