Mehika presegla milijon okuženih. Kakšni ukrepi veljajo po Evropi?

Medtem ko evropske države v upanju, da bi zajezile širjenje novega koronavirusa čez kritično mejo, ko zdravstveni sistemi ne bi več mogli oskrbeti bolnikov, uvajajo nove ukrepe, razmere ostajajo zapletene tudi drugod po svetu. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Mehiki je preseglo milijon, država je po številu smrtnih žrtev covida-19 na četrtem mestu na svetu, za ZDA, Brazilijo in Indijo.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Mehiki je v soboto preseglo milijon. Kot je sporočil predstavnik ministrstva za zdravje Ricardo Cortes, so okužbe do zdaj potrdili pri 1.003.253 ljudeh, od tega 5860 v zadnjem dnevu. Covidu-19 je do zdaj podleglo več kot 98.000 ljudi, med njimi 635 v zadnjih 24 urah. Mehika je po številu smrtnih žrtev covida-19 na četrtem mestu na svetu, za ZDA, Brazilijo in Indijo, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Po številu okužb pa je na 11. mestu na svetu. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaradi majhnega števila testiranj dejansko število okuženih in umrlih verjetno precej večje. Število okuženih narašča na več območjih po državi. Županja prestolnice Ciudad de Mexico Claudia Sheinbaum je v petek napovedala, da bodo v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa za dva tedna zaprli bare, restavracije, kinodvoranam in telovadnicam pa bodo skrajšali delovni čas. Povečali bodo tudi število testiranj na novi koronavirus.

icon-expand Avstrija zaostruje ukrepe. FOTO: Shutterstock

Kakšni ukrepi veljajo po Evropi? Po Evropi medtem veljajo strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, nekatere države jih še zaostrujejo, o sproščanju ukrepov ne razmišlja nihče. Avstrijce po dozdajšnji delni ustavitvi javnega življenja od torka pa do predvidoma 6. decembra čaka popolno zaprtje. Odhod od doma bo dovoljen le zaradi dela ali šole, kar najbolj svetujejo delo od doma. Med izjemami so med drugim še pomoč osebam, ki to nujno potrebujejo, nakup osnovnih dobrin, obisk zdravnika in rekreacija. Ves pouk bo v prihodnjih tednih potekal le na daljavo in tudi vrtci bodo zaprli svoja vrata. A tako osnovne šole kot vrtci bodo zagotavljali varstvo za otroke staršev, ki to res potrebujejo. Zapirajo se vse nenujne trgovine, odpiralni čas bo dovoljen le med 6. in 19. uro. Ustavljajo se številne storitvene dejavnosti, vključno s frizerskimi in kozmetičnimi. Z izjemo članov istega gospodinjstva bodo dovoljena le še srečanja z življenjskim partnerjem, ki ne živi v istem gospodinjstvu, ter še z eno osebo. Že od začetka meseca je med 20. in 6. uro v veljavi policijska ura.

icon-expand Italija, ki jo je hudo prizadel že spomladanski val okužb, se znova bori z novim koronavirusom. FOTO: AP

Italija je na začetku meseca prav tako do začetka decembra uvedla nove ukrepe, ki po vsej državi vključujejo prepoved gibanja ponoči med 22. in 5. uro. V tem času lahko ljudje domove zapustijo le zaradi dela, zdravstvenih razlogov ali nujnih primerov. Športne dvorane, bazeni, gledališča in kinematografi so se zaprli že konec oktobra, restavracije in bari so lahko odprti do 18. ure. Po vsej državi so po novem zaprti tudi muzeji. Prepovedana so zbiranja ob porokah, krstih in pogrebih, na ljudi pa so oblasti naslovile priporočilo, naj dom zapuščajo pretežno le zaradi dela, šolanja ali zdravstvenih razlogov. Osnovne šole večinoma ostajajo odprte, so pa dijaki prešli na pouk na daljavo. Javni promet obratuje ob 50-odstotni zasedenosti. Tako zunaj kot znotraj so obvezne zaščitne maske. Poleg ukrepov na nacionalni ravni so dežele glede na epidemiološko stanje razdeljene na rdeča, oranžna in rumena območja. V rdečih so zaprti vsi gostinski obrati in večina trgovin, frizerski in kozmetični saloni. Pouk naj bi potekal na daljavo. Tovarne in nujne storitve ostajajo odprte. Na oranžnih območjih so zaprte restavracije in bari, frizerski in kozmetični saloni pa ostajajo odprti. Na rumenih območjih poleg tistih na nacionalni ravni ne veljajo drugi ukrepi.

icon-expand V Franciji veljajo strogi ukrepi. FOTO: AP

V Franciji od konca oktobra do najmanj 1. decembra po vsej državi znova velja karantena. Zaprti so bari in restavracije in vse nenujne dejavnosti, vključno s trgovinami, ki ne ponujajo nujnih življenjskih potrebščin. Ljudje tako kot spomladi lahko dom zapustijo le za odhod na delo, k zdravniku, pomoč sorodniku, po nujnih nakupih ali za krajšo rekreacijo. Ob tem potrebujejo pisno izjavo z navedbo razloga za izhod. Zbiranja ljudi so prepovedana. V nasprotju s spomladansko karanteno šole in vrtci tokrat ostajajo odprti, pri čemer tam veljajo strožji zaščitni ukrepi. Še naprej delujejo tudi tovarne.

icon-expand Nezadovoljstvo z ukrepi je v Nemčiji zanetilo tudi proteste. FOTO: AP

V Nemčiji nove omejitve po vsej državi veljajo od 2. novembra pa najmanj do konca meseca, vključujejo pa zaprtje kinematografov, gledališč, telovadnic, bazenov in savn. Restavracije in bari lahko pripravljajo le hrano za prevzem. Družbeni stiki so omejeni na dve gospodinjstvi s skupno največ desetimi ljudmi. Prepovedani so kakršnikoli večji dogodki, športne tekme lahko potekajo brez prisotnosti gledalcev. Vsa nenujna potovanja oblasti odsvetujejo. Šole in vrtci ostajajo odprti. Odprti ostajajo tudi trgovine in frizerski saloni, pri čemer pa veljajo strogi higienski ukrepi in omejitve glede števila strank. Dovoljena so tudi verska bogoslužja.

icon-expand Zaradi novega koronavirusa so španske ulice skoraj prazne. FOTO: AP

V Španiji od 25. oktobra, ko je vlada zaradi epidemije vnovič razglasila izredne razmere, velja nočna policijska ura. V vseh pokrajinah z izjemo Kanarskih otokov morajo ljudje ostajati doma med 23. in 6. uro. Javna in zasebna srečanja so omejena na šest ljudi. Izredne razmere, ki regionalnim vladam omogočajo uvedbo številnih omejitev, so bile sprva razglašene za 15 dni, a jih je parlament podaljšal do 9. maja 2021. Voditelji posameznih pokrajin lahko nekoliko spremenijo čas trajanja nočne omejitve gibanja, lahko pa tudi zaprejo meje svoje pokrajine. Že pred razglasitvijo izrednih razmer na nacionalni ravni so pokrajine uvedle številne lastne omejitve.

icon-expand V Belgiji so zaprli vse nenujne storitve. FOTO: AP

V Belgiji so od začetka meseca do sredi decembra zaprte vse nenujne trgovine in storitve, kot so frizerski saloni. Preostale trgovine se morajo zapreti do 22. ure, prodaja alkohola pa je prepovedana po 20. uri. Zaprti so tudi vsi bari in restavracije, lahko pa do 22. ure nudijo dostavo oziroma prevzem. Zaščitne maske so obvezne povsod. Jesenske šolske počitnice so podaljšali do sredine novembra. S ponedeljkom se učenci vračajo v učilnice, le srednješolci naj bi polovico pouka opravili na daljavo. Delo od doma je obvezno za vse, ki lahko delajo na tak način. V Valoniji in Bruslju je v veljavi nočna policijska ura med 22. in 6. uro, v Flandriji pa med polnočjo in 5. uro. Zbiranja zunaj so omejena na štiri ljudi, telovadnice, bazeni in druge kulturne in prostočasne dejavnosti so zaprti.

icon-expand Na Češkem naj bi se v šolo vrnili nekateri učenci. FOTO: AP

Češka je kot prva država v Evropi oktobra naznanila podobno zaprtje družbe, kakršno je marsikje veljalo spomladi. Zaprte so vse nenujne trgovine in storitve ter gostinski obrati. Ljudje lahko zapustijo dom le za odhod na delo, nujne opravke, obisk zdravnika in rekreacijo. V veljavi je tudi prepoved gibanja v nočnih urah. Šole so zaprte od sredine oktobra, se pa bodo v sredo vrnili v šolske klopi učenci prvih in drugih razredov, ki bodo morali ves čas nositi maske. Gre za prvo rahljanje ukrepov v državi, kjer se rast okužb umirja. Kljub temu je vlada napovedala, da bo parlament zaprosila za podaljšanje izrednih razmer, ki se iztečejo 20. novembra.

icon-expand Madžarska je po tednih kritik, da se vlada ne odziva na širjenje virusa, zaostrila ukrepe. FOTO: Dreamstime

Na Madžarskem so nedavno zaostrili z epidemijo povezane omejitve in znova uvedli izredne razmere. Ukrepi vključujejo nočno policijsko uro od 20. do 5. ure, prepoved zbiranja, zaprtje restavracij, hotelov in kulturnih ustanov. Na srednjih šolah in univerzah izobraževanje po novem poteka na daljavo. Osnovne šole in vrtci ostajajo odprti. Športni dogodki morajo potekati brez prisotnosti gledalcev. Trgovine in storitveni obrati, kot so frizerski saloni, se morajo zapreti ob 19. uri. Hoteli lahko sprejemajo le poslovneže, ne pa tudi turistov. Zasebna druženja so omejena na deset ljudi, rekreacija je dovoljena zgolj na prostem. Zaposlene v bolnišnicah, šolah, vrtcih in jaslih naj bi na tedenski ravni testirali.

icon-expand Hrvaška je že vse od poletja v precejšnjem primežu virusa, a vlada o strožjih ukrepih za zdaj ne razmišlja. FOTO: Dreamstime

Na Hrvaškem je od konca oktobra uporaba zaščitnih mask obvezna tudi na prostem, ko ni mogoče vzdrževati najmanj 1,5 metra razdalje. V državi so tudi omejena zbiranja na javnih dogodkih na največ 50 ljudi. Vsi družabni dogodki lahko potekajo najdlje do 22. ure, z izjemo porok, ki lahko potekajo do polnoči. Športne prireditve potekajo brez gledalcev. Od polnoči do 6. ure zjutraj je prepovedana prodaja alkoholnih pijač. Spodbuja se delo od doma. Vlada sicer ne razmišlja o policijski uri, niti o zapiranju šol, gostinskih objektov in omejevanju dela trgovcev.

icon-expand Med grškimi ukrepi je tudi razkuževanje ulic. FOTO: AP