Tujina

Kači 'odrezali' glavo in 'zbudili' zmaja: prizorišče mundiala v rdeči coni

Guadalajara, 24. 02. 2026 10.57 pred 1 uro 4 min branja 31

Avtor:
M.S.
Uničeni avtomobili v Puerto Vallarti

Mehika bo poleg ZDA in Kanade letos poleti gostila težko pričakovano svetovno nogometno prvenstvo. A štiri mesece pred začetkom mundiala prizori nasilja, ki je izbruhnilo po smrti vplivnega narkošefa, vzbujajo skrb in sprožajo številna vprašanja. Mehiška vojska je, tudi v luči vse močnejših pritiskov Američanov, 'kači odrezala glavo', s tem pa tvegala dolgoročno negotovost in nestabilnost. Štiri nogometne tekme bo predvidoma gostil tudi Jalisco, trenutno rdeča varnostna cona, kjer so še v nedeljo goreli avtomobili in avtobusi, prebivalci pa so iskali varna zavetja pred maščevanja željnimi člani kartela.

Do stadiona Akron v Guadalajari, ki bo predvidoma gostil štiri tekme skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva, vodi ena cesta. Če je bila v zadnjem času glavna skrb tamkajšnjih uradnikov predvsem gost promet, se je na nedeljsko jutro risala veliko večja težava. V neposredni bližini nogometnega stadiona je goreč avtobus blokiral cesto, poroča Guardian.

Po tem, ko je bil v vojaški operaciji ubit El Mencho, vodja zloglasnega in vplivnega kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), so člani kartela začeli svoj maščevalni pohod. Postavljali so cestne blokade, zažigali avtobuse in taksije, kar je sicer njihova pogosta taktika, tarča požigov so bile tudi trgovine v Puerto Vallarti, priljubljenem turističnem letovišču.

Videoposnetki na družbenih omrežjih so prikazovali oborožene moške, ki patruljirajo po ulicah, medtem ko se nad mesti vali gost dim. V 24 urah je bilo v spopadih ubitih najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde, nasilje pa se je iz zvezne države Jalisco, kjer so razglasili rdeč alarm, razširilo še na vsaj ducat drugih mehiških regij.

Stadion Akron v Guadalajari, kjer se bodo odvile štiri nogometne tekme letošnjega mundiala.
Stadion Akron v Guadalajari, kjer se bodo odvile štiri nogometne tekme letošnjega mundiala.
FOTO: Shutterstock

Guadalajara, rojstni kraj mariačijev in tekile, bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu gostila štiri tekme. Pet jih je predvidenih še v prestolnici Ciudad de Mexico, štiri pa v Monterreyju.

"Ko pritiskaš na kartele, naletiš na odpor – zelo težko je obvladovati varnostne razmere, ki uidejo izpod nadzora," je za BBC komentiral Javier Eskauriatza, docent kazenskega prava na univerzi v Nottinghamu.

Smrt El Mencha bi lahko privedla do obdobja nestabilnosti in izbruha nadaljnjih konfliktov, saj se bodo preostali člani kartela zdaj borili za njegov položaj.

Prazne ulice v Guadalajari
Prazne ulice v Guadalajari
FOTO: Profimedia

Eskauriatza sicer poudarja, da je v interesu kartelov, da svetovno prvenstvo poteka brez zapletov, saj imajo od tega ekonomske koristi. "Da, plačujejo politike in policiste, ampak hkrati kupujejo tudi restavracije in imajo v lasti hotele. So del sistema. Zanje je koristno, če Britanci, Američani in drugi pridejo v Mehiko, zapravijo svoj denar in se imajo lepo," doda.

Bogastvo kartela CJNG je ocenjeno na več kot 10 milijard evrov, šteje pa več deset tisoč članov. Znani so predvsem po svoji krutosti; odgovorni so za vrsto pokolov, ugrabitev in umorov politikov. Kljub temu določene osebe v kartelu ohranjajo določeno stopnjo priljubljenosti v lokalnih skupnostih, saj financirajo lokalno infrastrukturo.

Njihov odziv na smrt vodje je bil sicer pričakovan. "Odziv CJNG je na nek način zahtevan po pravilih igre, morate se odzvati, sicer ste videti šibki," je še povedal profesor prava.

Zaprta trgovina v Guadalajari po izbruhu nasilja
Zaprta trgovina v Guadalajari po izbruhu nasilja
FOTO: Profimedia

Profesorica kriminologije na UWE Bristol Karina Garcia-Reyes je za BBC ocenila, da za turiste obstaja zmerno tveganje. Če mehiška vojska ne bo izvedla novih operacij, pričakuje, da bodo mehiški varnostni organi obvladali razmere na kriznih žariščih in da bodo turisti varni, če bodo upoštevali navodila oblasti.

Svetovno prvenstvo, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je sicer predmet polemik že zaradi incidentov, povezanih z ameriško službo za priseljevanje in carino. Pretekli mesec je organizacija Football Supporters Europe sporočila, da je zelo zaskrbljena zaradi nenehne militarizacije policijskih sil v ZDA.

Mehiška vojska na ulicah Guadalajare
Mehiška vojska na ulicah Guadalajare
FOTO: Profimedia

Zdaj pa se je pozornost zaskrbljenih nogometnih navdušencev usmerila v Mehiko. "Mehičani upajo, da gre za enkratni povračilni ukrep in da se bodo stvari umirile, ko se bo kartel reorganiziral," pravi Monica Serrano Carreto, profesorica mednarodnih odnosov na El Colegio de Mexico.

Če bi se nasilje stopnjevalo, bi to pomenilo katastrofo, česar se zavedajo tudi mehiški organi. Karteli namreč dostopajo do najsodobnejšega orožja, tudi takšnega, s katerim lahko sestrelijo helikopterje.

Streli prekinili nogometno tekmo

Zamisel, da bi bila tekma svetovnega prvenstva v državi, ki ljubi nogomet, tarča napada, sicer že desetletja skrbi mehiške politike in nasploh mehiški nogometni svet.

Avgusta 2011 je strelski spopad pred stadionom Corona v Torreonu prekinil tekmo med ekipama Santos Laguna in Monarcas Morelia. Ko so zaslišali strele, so igralci stekli z igrišča v garderobo, prestrašeni navijači pa so se skrivali pod sedeži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav se je kasneje izkazalo, da niso streljali znotraj stadiona, ampak zunaj, je dogodek pustil črn madež na mehiški nogometni ligi. Liga MX si namreč že leta prizadeva, da bi nogometne tekme tržila kot družinam prijazno okolje, igralci, ki v strahu za svoje življenje bežijo z igrišča, pa so najmanj, kar bi si vodstvo lige želelo.

Da vpliv kartelskih vojn sega tudi na nogometne zelenice, kaže tudi dejstvo, da Dorados, klub druge lige v zvezni državi Sinaloa, od oktobra 2024 ni odigral domače tekme zaradi nasilja med dvema frakcijama tamkajšnjega kartela. Ekipa se je zato začasno preselila kar v drugo zvezno državo, poroča Guardian.

Jurgen Mainka iz Fife je novembra 2025 zatrjeval, da tesno sodelujejo z mehiškimi oblastmi, da bi zagotovili varnost navijačev in ekip. Enako zagotavlja tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, ki pa se sooča tudi s pritiski ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki želi konkretne rezultate v boju proti kartelom.

Mehiški kolumnist in dober poznavalec mehiškega organiziranega kriminala Oscar Balderas te dni piše, da naj bi Mehika prosila ZDA, da v letošnjem letu ne ukrepajo zoper El Mencha zaradi strahu pred nasiljem, ki bi lahko sledil v mestih, ki gostijo svetovno prvenstvo. A v nedeljo so kljub temu izvedli operacijo, ob podpori ZDA.

mehika svetovno prvenstvo nogomet nasilje karteli

