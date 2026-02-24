Kači 'odrezali' glavo in 'zbudili' zmaja: prizorišče mundiala v rdeči coni

Do stadiona Akron v Guadalajari, ki bo predvidoma gostil štiri tekme skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva, vodi ena cesta. Če je bila v zadnjem času glavna skrb tamkajšnjih uradnikov predvsem gost promet, se je na nedeljsko jutro risala veliko večja težava. V neposredni bližini nogometnega stadiona je goreč avtobus blokiral cesto, poroča Guardian. Po tem, ko je bil v vojaški operaciji ubit El Mencho, vodja zloglasnega in vplivnega kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), so člani kartela začeli svoj maščevalni pohod. Postavljali so cestne blokade, zažigali avtobuse in taksije, kar je sicer njihova pogosta taktika, tarča požigov so bile tudi trgovine v Puerto Vallarti, priljubljenem turističnem letovišču.

Videoposnetki na družbenih omrežjih so prikazovali oborožene moške, ki patruljirajo po ulicah, medtem ko se nad mesti vali gost dim. V 24 urah je bilo v spopadih ubitih najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde, nasilje pa se je iz zvezne države Jalisco, kjer so razglasili rdeč alarm, razširilo še na vsaj ducat drugih mehiških regij.

Stadion Akron v Guadalajari, kjer se bodo odvile štiri nogometne tekme letošnjega mundiala. FOTO: Shutterstock

Guadalajara, rojstni kraj mariačijev in tekile, bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu gostila štiri tekme. Pet jih je predvidenih še v prestolnici Ciudad de Mexico, štiri pa v Monterreyju.

"Ko pritiskaš na kartele, naletiš na odpor – zelo težko je obvladovati varnostne razmere, ki uidejo izpod nadzora," je za BBC komentiral Javier Eskauriatza, docent kazenskega prava na univerzi v Nottinghamu. Smrt El Mencha bi lahko privedla do obdobja nestabilnosti in izbruha nadaljnjih konfliktov, saj se bodo preostali člani kartela zdaj borili za njegov položaj.

Prazne ulice v Guadalajari FOTO: Profimedia

Eskauriatza sicer poudarja, da je v interesu kartelov, da svetovno prvenstvo poteka brez zapletov, saj imajo od tega ekonomske koristi. "Da, plačujejo politike in policiste, ampak hkrati kupujejo tudi restavracije in imajo v lasti hotele. So del sistema. Zanje je koristno, če Britanci, Američani in drugi pridejo v Mehiko, zapravijo svoj denar in se imajo lepo," doda. Bogastvo kartela CJNG je ocenjeno na več kot 10 milijard evrov, šteje pa več deset tisoč članov. Znani so predvsem po svoji krutosti; odgovorni so za vrsto pokolov, ugrabitev in umorov politikov. Kljub temu določene osebe v kartelu ohranjajo določeno stopnjo priljubljenosti v lokalnih skupnostih, saj financirajo lokalno infrastrukturo. Njihov odziv na smrt vodje je bil sicer pričakovan. "Odziv CJNG je na nek način zahtevan po pravilih igre, morate se odzvati, sicer ste videti šibki," je še povedal profesor prava.

Zaprta trgovina v Guadalajari po izbruhu nasilja FOTO: Profimedia

Profesorica kriminologije na UWE Bristol Karina Garcia-Reyes je za BBC ocenila, da za turiste obstaja zmerno tveganje. Če mehiška vojska ne bo izvedla novih operacij, pričakuje, da bodo mehiški varnostni organi obvladali razmere na kriznih žariščih in da bodo turisti varni, če bodo upoštevali navodila oblasti. Svetovno prvenstvo, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je sicer predmet polemik že zaradi incidentov, povezanih z ameriško službo za priseljevanje in carino. Pretekli mesec je organizacija Football Supporters Europe sporočila, da je zelo zaskrbljena zaradi nenehne militarizacije policijskih sil v ZDA.

Mehiška vojska na ulicah Guadalajare FOTO: Profimedia

Zdaj pa se je pozornost zaskrbljenih nogometnih navdušencev usmerila v Mehiko. "Mehičani upajo, da gre za enkratni povračilni ukrep in da se bodo stvari umirile, ko se bo kartel reorganiziral," pravi Monica Serrano Carreto, profesorica mednarodnih odnosov na El Colegio de Mexico. Če bi se nasilje stopnjevalo, bi to pomenilo katastrofo, česar se zavedajo tudi mehiški organi. Karteli namreč dostopajo do najsodobnejšega orožja, tudi takšnega, s katerim lahko sestrelijo helikopterje.

Uničeni avtomobili v Puerto Vallarti Profimedia

Streli prekinili nogometno tekmo

Zamisel, da bi bila tekma svetovnega prvenstva v državi, ki ljubi nogomet, tarča napada, sicer že desetletja skrbi mehiške politike in nasploh mehiški nogometni svet. Avgusta 2011 je strelski spopad pred stadionom Corona v Torreonu prekinil tekmo med ekipama Santos Laguna in Monarcas Morelia. Ko so zaslišali strele, so igralci stekli z igrišča v garderobo, prestrašeni navijači pa so se skrivali pod sedeži.

