Slovenka v Mehiki: Po glavnih cestah ustavljajo, pregledujejo policisti, vojska ...

Razmere v državi naj bi se umirile, a negotovost ostaja. Čeprav je nasilje izbruhnilo precej daleč stran od turistično najbolj oblegane mehiške zvezne države Jukatan, kjer se trenutno nahaja tudi kar nekaj slovenskih turistov, pa se napetosti čutijo povsod. "Trenutno se nahajamo v Bakalarju, v zvezni državi Jukatan. Gre za turistično mesto, kjer se počutimo varne. Po glavnih cestah ustavljajo, pregledujejo policisti, vojska ... Tam se pa potem malo bolj čuti, kaj se dogaja v drugih zveznih državah," je za 24ur.com povedala Karin Klaut , ki je že dober teden dni na potovanju po Mehiki, kamor je preko slovenske agencije odpotovala skupaj z drugimi 15 slovenskimi turisti.

Za dogajanje na zahodu Mehike so izvedeli preko medijev. "Drugače niti ne bi vedeli, ker vseeno nekaj policistov je bilo v vsakem primeru tudi pred tem dogodkom. Predvsem po večjih mestih, na glavnih trgih. Ko so pa po cestah postavljali barikade in kontrolirali, potem pa smo se malo bolj zavedali resnosti," nam je zaupala. "Malo te stisne, ko vidiš policiste z opremo, ki pregledujejo. Po eni strani se pa vseeno počutiš malo bolj varen," pravi.

Zaradi lastne varnosti so o svojem bivanju v Mehiki preko spletnega obrazca obvestili Ministrstvo za zunanje zadeve. "Opravili smo svojo dolžnost, zdaj pa upamo, da ne bomo potrebovali pomoči," pravi Karin.

Sicer pa potovanje nadaljujejo po zastavljeni poti, malce pa jih skrbijo predvsem letalske povezave. "Na Jukatanu se počutimo varne, ampak bolj nas skrbi letalo za nazaj, ker slišimo, da s tega letališča odpovedujejo lete, predvsem ameriške družbe. Potem pa malo gledaš, ali bo tudi naše letalo šlo ali ne. Bomo videli, upamo, da ja," pravi in dodaja: "V petek potujemo nazaj in upamo, da se do takrat stvari ne bodo še stopnjevale in da bodo stvari potekale normalno."