Tujina

Slovenka v Mehiki: Po glavnih cestah ustavljajo, pregledujejo policisti, vojska ...

Tulum, 25. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Karin Klaut v Mehiki

Po nasilnih izgredih, ki so izbruhnili zaradi smrti narkošefa, je Mehika po državi razposlala več tisoč vojakov. Ti že od nedelje skrbijo za varnost civilistov, ki trepetajo pred nasilnim kartelom. V skrbeh pa so tudi organizatorji in udeleženci prihajajočega mundiala. Prav Jalisco, kjer bodo poleti potekale štiri tekme, se je zdaj znašel v rdeči varnostni coni. V Mehiki je zaradi ohromljenih letališč še vedno ujetih ogromno turistov. V državi je tudi nekaj Slovencev, ki jih skrbijo predvsem letalske povezave za vrnitev v domovino.

Razmere v državi naj bi se umirile, a negotovost ostaja. Čeprav je nasilje izbruhnilo precej daleč stran od turistično najbolj oblegane mehiške zvezne države Jukatan, kjer se trenutno nahaja tudi kar nekaj slovenskih turistov, pa se napetosti čutijo povsod. "Trenutno se nahajamo v Bakalarju, v zvezni državi Jukatan. Gre za turistično mesto, kjer se počutimo varne. Po glavnih cestah ustavljajo, pregledujejo policisti, vojska ... Tam se pa potem malo bolj čuti, kaj se dogaja v drugih zveznih državah," je za 24ur.com povedala Karin Klaut, ki je že dober teden dni na potovanju po Mehiki, kamor je preko slovenske agencije odpotovala skupaj z drugimi 15 slovenskimi turisti.

Za dogajanje na zahodu Mehike so izvedeli preko medijev. "Drugače niti ne bi vedeli, ker vseeno nekaj policistov je bilo v vsakem primeru tudi pred tem dogodkom. Predvsem po večjih mestih, na glavnih trgih. Ko so pa po cestah postavljali barikade in kontrolirali, potem pa smo se malo bolj zavedali resnosti," nam je zaupala. "Malo te stisne, ko vidiš policiste z opremo, ki pregledujejo. Po eni strani se pa vseeno počutiš malo bolj varen," pravi.

Zaradi lastne varnosti so o svojem bivanju v Mehiki preko spletnega obrazca obvestili Ministrstvo za zunanje zadeve. "Opravili smo svojo dolžnost, zdaj pa upamo, da ne bomo potrebovali pomoči," pravi Karin.

Sicer pa potovanje nadaljujejo po zastavljeni poti, malce pa jih skrbijo predvsem letalske povezave. "Na Jukatanu se počutimo varne, ampak bolj nas skrbi letalo za nazaj, ker slišimo, da s tega letališča odpovedujejo lete, predvsem ameriške družbe. Potem pa malo gledaš, ali bo tudi naše letalo šlo ali ne. Bomo videli, upamo, da ja," pravi in dodaja: "V petek potujemo nazaj in upamo, da se do takrat stvari ne bodo še stopnjevale in da bodo stvari potekale normalno."

V nedeljo so oborožene sile izvedle operacijo, ki je privedla do aretacije in posledične smrti Nemesia Oseguere Cervantesa "El Mencha". To je sprožilo val nasilja, zlasti v Jaliscu, kjer so bile cestne zapore mamilarskih kartelov, streljanja, požari vozil ter zaprtje šol, bank in podjetij.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v torek javnosti zagotovila, da kljub nasilju, ki je sledilo smrti narkošefa "El Mencha", ni nevarnosti, da bi Jalisco izgubil pravice, da poleti gosti svetovno prvenstvo v nogometu. Prav tako je poudarila, da ni potrebe, da bi v Jaliscu uvedli poseben varnostni načrt v pripravah na svetovno prvenstvo, ki se začne 11. junija.

mehika slovenci nemiri jalisco

