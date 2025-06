Orkan zadel kopno z vetrovi več kot 200 kilometri na uro

Močan orkan Erick je obalo dosegel v zahodni mehiški zvezni državi Oaxaca, so sporočili iz Nacionalnega centra za orkane v Miamiju. Središče orkana je bilo približno 30 kilometrov vzhodno od Punte Maldonada. Njegova največja hitrost vetra je bila 205 km/h. Pred dosegom obale se je stopnja moči nekoliko znižala, z močne kategorije 4 na kategorijo. Erick kljub temu še vedno velja za močan orkan, ki lahko prinese vetrove do 210 km/h. Center za orkane je sporočil, da naj bi Erick nad mehiškimi gorami hitro oslabel, sistem pa se bo verjetno razblinil pozno v četrtek ali v petek zjutraj.

Erick naj bi obalo dosegel danes zjutraj po lokalnem času in glede na opozorilo ameriškega centra za orkane povzročil za življenje nevarne poplave in plazove, zlasti na strmih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponoči se je ob premikanju proti severozahodu s hitrostjo 15 kilometrov na uro okrepil v orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici. Najmočnejši sunki vetra dosegajo 230 kilometrov na uro.

V prihodnjih urah bi se lahko, še preden bo dosegel zvezni državi Oaxaca in Guerrero, dodatno okrepil, nato pa naj bi se glede na napovedi vremenoslovcev med premikanjem po kopnem oslabil. Močno deževje naj bi zajelo tudi sosednjo zvezno državo Chiapas.

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je pozvala zlasti tiste, ki živijo na nižje ležečih predelih, naj se umaknejo v zatočišča. V trojici ogroženih zveznih držav so jih oblasti postavile okrog 2000.

V znanem letovišču Acapulco policija prek megafonov po plažah in ulicah opozarja prebivalce in turiste na bližajoče se neurje. Nekatere trgovine so zaščitile okna, turistična plovila pa so zasidrana v pristaniščih.

Lokalne oblasti so zaprle pristanišča vzdolž obale, pouk je odpovedan, še piše AFP.

Mehiko vsako leto, ponavadi med majem in novembrom ter tako na pacifiški kot atlantski obali, dosežejo večja neurja. Acapulco je oktobra 2023 huje prizadel orkan Otis, v divjanju katerega je umrlo najmanj 50 ljudi. Orkan John, ki je mesto dosegel septembra lani, pa je terjal najmanj 15 življenj.