Tujina

Mehiko stresel potres, govor predsednice prekinile sirene

Ciudad de Mexico, 02. 01. 2026 17.34 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Potres

Jugozahod Mehike je zjutraj stresel potres magnitude 6,3, ki po prvih podatkih ni povzročil večje škode. Tresenje tal so čutili tudi v več kot 200 kilometrov oddaljeni prestolnici. Mehiška predsednica je zaradi siren začasno prekinila novinarsko konferenco.

Potres so zabeležili ob 7.58 po lokalnem času na globini 10 kilometrov. Epicenter potresa magnitude 6,3 je bil 14 kilometrov od mesta San Marcos v zvezni državi Guerrero na jugozahodu Mehike.

San Marcos je od prestolnice, Ciudad de Mexico, oddaljen približno 230 kilometrov. Zaradi potresa so morali evakuirati bolnišnico in več stanovanjskih zgradb.

Prebivalci Guerrera medtem na družbenih omrežjih poročajo o močnem tresenju tal.

Potres je zmotil tudi novinarsko konferenco mehiške predsednice Claudie Sheinbaum, ki je v Narodni palači predstavljala obete na področju turizma v letu 2026, poroča The Independent. Med njenim govorom so se zaslišale sirene, Sheinbaumova pa je nato mirno zapustila prostor skupaj z udeleženci konference.

Novinarska konferenca se je nato nadaljevala nekaj minut kasneje. Predsednica je pojasnila, da je govorila z guvernerjem Guerrera, ki ji je povedal, da v potresu ni nastalo večje materialne škode.

Mehičani so sicer vajeni pogostega tresenja tal. Najhujši potres magnitude 8,1 so zabeležili 19. septembra 1985. Takrat je umrlo več kot 10.000 ljudi, 30.000 pa je bilo ranjenih. Okoli 250.000 prebivalcev je ostalo brez domov.

mehika potres

bibaleze
