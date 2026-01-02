Mehiko stresel potres, govor predsednice prekinile sirene

Potres so zabeležili ob 7.58 po lokalnem času na globini 10 kilometrov. Epicenter potresa magnitude 6,3 je bil 14 kilometrov od mesta San Marcos v zvezni državi Guerrero na jugozahodu Mehike.

San Marcos je od prestolnice, Ciudad de Mexico, oddaljen približno 230 kilometrov. Zaradi potresa so morali evakuirati bolnišnico in več stanovanjskih zgradb.

Prebivalci Guerrera medtem na družbenih omrežjih poročajo o močnem tresenju tal.