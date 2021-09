Mehiko stresel potres z magnitudo 7,1

Tla so se tresla tudi v Ciudad de Mexicu

Tresenje tal so močno občutili tudi v delih prestolnice Ciudad de Mexico, kjer so se prebivalci in turisti iz hiš in hotelov prav tako množično podali na ulice. Zaenkrat ni poročil o resni škodi, je sporočila županja Claudia Sheinbaum. Več sosesk je ostalo brez oskrbe z električno energijo, ki se jo trudijo pristojne službe čim hitreje vzpostaviti, je dodala.

Pristojni ameriški center je sprva za pacifiško obalo zvezne države Guerrero izdal opozorilo pred možnostjo cunamija, a ga je vmes že preklical.