Mehiška policija nad aktiviste na protestu proti nasilju nad ženskami

V Mehiki se vrstijo protesti proti nasilju nad ženskami in neukrepanjem vlade. Tokratne je izzval umor 20-letnice, katere truplo so našli razkosano le nekaj dni zatem, ko so v začetku novembra prijavili njeno izginotje. V demonstracije se je vpletla tudi policija, potem ko so aktivisti želeli vstopiti v mestno hišo v Cancunu. V spopadih so bili ranjeni tudi štirje novinarji.

Kot se sliši na posnetku je policija z orožjem odgovorila na javno izražanje ogorčenja aktivistov za človekove pravice nad neukrepanjem vlade v zvezi z nasiljem nad ženskami. V ponedeljek pozno popoldne so med izgredi bili ranjeni tudi štirje novinarji, dva od njih so ranili policijski naboji. Po streljanju naj bi bilo pridržanih osem protestnikov. Na ulicah Cancuna so si protestniki bili enotni. Nasilje nad ženskami se mora v Mehiki zmanjšati. Povod za nemire je bil umor 20-letne Biance 'Alexis' Lorenzane, saj je v Mehiki vsak dan ubitih približno 10 žensk. To dejstvo in očitna nezmožnost vlade, da zaustavi nasilje, je na ulice Mehike pognala glasne nasprotnike nasilja nad ženskami. Svoje frustracije so protestniki tako izlili na sedanjega levičarskega predsednika države Andreasa Manuela Lopeza Obradorja, ki vprašanju splov ni dal dodatne teže. Mnogi so upali, da bo odločilno ukrepal, da bi upočasnil val ubijanja. Namesto tega pravijo, da se stvari samo še poslabšujejo. Lani je bilo ubitih 3.825 žensk. Med protestniki je bila tudi mama ubite Lorenzane, ki je zahtevala pravico za svojo hči. Mati je sprva protestnike prosila za miren pohod, nato pa naj bi menda demonstrantom rekla: "Zažgite vse, ker bi enako sotorila tudi Alexis."Nekateri so na pohodu sledili njenemu klicu, razbijali okna in risali grafite po lokalnem tožilstvu, nato na mestni hiši. V tem trenutku so se vmešali policisti in z odprtim ognjem pregnali protestnike. Po besedah ​​guvernerja zvezne države Carlosa Joaquina je bil za to odgovoren lokalni šef policije, ki je policistom ukazal, naj sprožijo ogenj, da bi množico zapustila mesto."Popolnoma zavračam kakršno koli ustrahovanje ali napad na protestnike,"je tviterju zapisal Joaquín. "Naročil sem, da na današnjih protestih ne sme biti uporabljena sila ali orožje. Sprožil bom preiskavo in odkril osebo, ki očitno temu nasprotovala." Policijsko nasilje je odražalo tudi vzorec nasilja nad novinarji, saj je Mehika ena najbolj nevarnih držav na svetu za novinarje. V zadnjem mesecu so bili umorjeni trije mehiški novinarji, med njimi Arturo Alba v Ciudad Juárezu, Jesús Alfonso Piñuelas v Sonori in Israel Vazquez Rangel v Guanajuatu. Isa, mladenka, ki se je udeležila pohoda, je dejala, da še ni videla tako nasilnega odziva na proteste. "Prišlo je ogromno policistov. Poskušali so nas prestrašiti, vendar se ne bojimi. Naš strah je zdaj bes."