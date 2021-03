Mehiški karteli kažejo moč: v zasedi ubitih 13 policistov

Osem policistov in pet pripadnikov državnega preiskovalnega urada je v četrtek popoldne umrlo v zasedi v mestu Coatepec Harinas, 125 kilometrov jugozahodno od Mexica Cityja v zvezni državi Mehika. To je bil zadnji v vrsti napadov kriminalnih združb na organe pregona.

"To je napad na državo in nanj bomo odgovorili s popolno močjo in zakonsko podporo," je novinarjem dejal minister za varnostRodrigo Martinez Celis. Policija je sporočila, da so njene sile po regiji potovale z namenom boja proti kriminalnim združbam. Predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je obljubil, da se bo boril proti napadom na uradne osebe, napovedal pa je tudi, da se bo lotil vprašanja, kot sta korupcija in revščina.