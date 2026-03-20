Mehiški marinci proti mamilarskemu kartelu: 11 mrtvih

Ob prihodu marincev na eno od ciljnih lokacij so oboroženci začeli streljati, v obstreljevanju pa je po navedbah ministrstva za varnost umrlo 11 ljudi.

Vojska je začasno pridržala domnevno hčer vodje frakcije, znano kot Mayiza, vendar so neimenovano žensko izpustili, potem ko so oblasti ugotovile, da ni povezana s kriminalnimi dejavnostmi.

Napadeno frakcijo kartela Sinaloa, ki ga vodijo sinovi Joaquina El Chapa Guzmana, je vodil Ismael Zambada, ki je od leta 2024 v ameriškem zaporu, tako kot tudi El Chapo.