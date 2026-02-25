Mehiški model po viralni fotografiji: 'Nisem bila ljubimka El Mencha'

25-letna Maria Julissa, znana predvsem po svojih vsebinah na platformi Onlyfans, se je znašla v središču pozornosti, potem ko je na družbenih omrežjih zakrožila fotografija, domnevno ustvarjena z umetno inteligenco, na kateri pozira z ubitim narkošefom El Menchom. Ker je mehiški obrambni minister na novinarski konferenci pojasnil, da so izmuzljivega vodjo kartela CJNG izsledili prek ene od njegovih ljubic, se je med uporabniki družbenih omrežij ustvarila teorija, da je ta skrivnostna ženska Maria Julissa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ta se je na lažne navedbe že odzvala. "Želim, da je popolnoma jasno: s to situacijo nimam nič," je zapisala na Instagramu, kjer ji sledi več milijonov ljudi. Dodala je, da so fotografije, ki krožijo po spletu, lažne, zato vse poziva, naj ne delijo nepreverjenih vsebin. "Dezinformacije lahko povzročijo veliko škode. Prosim vse, da ne nasedate lažnim novicam in da se vedno zanašate na zanesljive in uradne vire," je še zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Mehiška vojska identitete ženske, ki jih je pripeljala do El Menchovega skrivališča na podeželju, sicer ni razkrila. Ko je ženska zapustila objekt, so mehiški specialci v 24 urah izvedli operacijo, med izmenjavo strelov pa je bil El Mencho kritično ranjen. Umrl je med helikopterskim prevozom v bolnišnico.