Tujina

Mehiški model po viralni fotografiji: 'Nisem bila ljubimka El Mencha'

Ciudad de Mexico, 25. 02. 2026 10.32 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
M.S.
Lažna fotografija El Mencha in Marie

Po smrti mehiškega mamilarskega šefa El Mencha se je po družbenih omrežjih razširila fotografija njegove domnevne ljubice, ki naj bi ga vodila v smrt. Na njej je v družbi vodje kartela upodobljena znana mehiška manekenka Maria Julissa. Ta je v odzivu na spletne govorice zanikala kakršne koli povezave z ubitim 59-letnikom, svoje sledilce pa je pozvala, naj ne nasedajo lažnim informacijam.

25-letna Maria Julissa, znana predvsem po svojih vsebinah na platformi Onlyfans, se je znašla v središču pozornosti, potem ko je na družbenih omrežjih zakrožila fotografija, domnevno ustvarjena z umetno inteligenco, na kateri pozira z ubitim narkošefom El Menchom.

Ker je mehiški obrambni minister na novinarski konferenci pojasnil, da so izmuzljivega vodjo kartela CJNG izsledili prek ene od njegovih ljubic, se je med uporabniki družbenih omrežij ustvarila teorija, da je ta skrivnostna ženska Maria Julissa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta se je na lažne navedbe že odzvala. "Želim, da je popolnoma jasno: s to situacijo nimam nič," je zapisala na Instagramu, kjer ji sledi več milijonov ljudi.

Dodala je, da so fotografije, ki krožijo po spletu, lažne, zato vse poziva, naj ne delijo nepreverjenih vsebin. "Dezinformacije lahko povzročijo veliko škode. Prosim vse, da ne nasedate lažnim novicam in da se vedno zanašate na zanesljive in uradne vire," je še zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehiška vojska identitete ženske, ki jih je pripeljala do El Menchovega skrivališča na podeželju, sicer ni razkrila. Ko je ženska zapustila objekt, so mehiški specialci v 24 urah izvedli operacijo, med izmenjavo strelov pa je bil El Mencho kritično ranjen. Umrl je med helikopterskim prevozom v bolnišnico.

Preberi še Srečanje z ljubimko narkošefa vodilo v smrt

Narkošef je bil sicer do leta 2018 poročen z Rosalindo Gonzalez Valencia, ki je imela pomembno vlogo znotraj kartela. Zaradi pranja denarja je prestajala tudi zaporno kazen, na prostost so jo izpustili lani.

mehika el mencho maria julissa

Aretacije zaradi umora dedka, ki so ga ugrabili pomotoma

Kričanje, transparenti, napetost s sodniki ...

