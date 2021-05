Ali denar res leži na cesti, le pobrati ga je treba? To bi se res lahko vprašal policist iz Mehike, ki je med rednim obhodom na tleh naletel na ček. Na njem pa je pisalo 40 milijonov pesov, kar pomeni, da je našel dober milijon evrov in pol. Policist pravi, da niti za trenutek ni pomišljal, kaj mora storiti. Takoj je poiskal naslovnika in denar vrnil.

