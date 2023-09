Mehiškim politikom pokazali 'trupli nezemljanov', v enem naj bi bila jajca

Okoli tisoč let stari mumificirani trupelci so odkrili v okolici Cusca v Peruju, zdaj pa so ju v steklenih vitrinah, ki so ju prinesli v kongres, predstavili mehiškim politikom. Kot je dejal novinar in navdušenec nad neznanimi letečimi predmeti, ki je celoten dogodek vodil, naj bi šlo za trupli nezemljanov, dokaz, da obstajajo, ter da ju je pot nekoč v preteklosti vodila tudi na naš planet.

Dogodek, ki se je v sredo odvil v prestolnici Mehike, je z navdušenjem prevzel marsikaterega ljubitelja nezemeljskih pojavov. V tamkajšnjem državnem zboru so namreč mehiškim politikom pokazali dve mumificirani trupli, ki so ju odkrili v okolici Cusca v Peruju, poroča Independent, ki povzema mehiške medije. Kot trdi novinar in samooklicani ufolog Jaime Maussan, gre za trupli dveh nezemljanov, pod prisego pa je dejal tudi, da mumificirana primerka nista del "naše zemeljske evolucije", skoraj tretjina njunega DNK pa da ostaja "neznana". Vendar pa njegove trditve niso bile dokazane, Maussan pa je tudi v preteklosti izrekel več trditev o odkritjih, ki so bile naposled ovržene. Podobno je na primer že pred leti trdil, da naj bi bilo pet mumij, ki so jih odkrili v Peruju, prav tako nezemeljskega izvora, a izkazalo se je, da gre le za posmrtne ostanke človeških otrok. Ufolog je na javni obravnavi ameriškim uradnikom in članom mehiške vlade pokazal tudi več videoposnetkov neznanih letečih predmetov in drugih nenavadnih pojavov, nato pa jim je na ogled ponudil še vitrini. "Bitij niso našli v razbitinah neznanega letečega predmeta. Našli so ju v rudniku diatomeje (alge), kasneje pa so ju fosilizirali," je dejal. Prisotnim je povedal še, da so vzorce preučili znanstveniki na avtonomni nacionalni univerzi v Mehiki (UNAM). Znanstvenikom naj bi po njegovih besedah z uporabo radiokarbonskega datiranja uspelo pridobiti vzorce DNK. Po opravljenih primerjavah z drugimi vzorci DNK pa da so ugotovili, da je več kot 30 odstotkov pridobljenega vzorca DNK "neznanega". Med zaslišanjem so si lahko politiki ogledali tudi rentgenske posnetke domnevnih primerkov nezemljanov, strokovnjaki pa so pod prisego pričali, da ima eno od trupel v notranjosti jajca, obe pa naj bi imeli tudi vsadke iz zelo redkih kovin, kot je osmij. PREBERI ŠE Zaslišanje, kot ga še ni bilo: 'Našli so nečloveške biološke ostanke' V kongresu je bil prisoten tudi izvršni direktor družbe Američani za varno letalstvo in nekdanji pilot ameriške mornarice Ryan Graves, ki je nedavno že stopil tudi pred ameriški kongres in opozoril na grožnjo, ki jo za nacionalno varnost ZDA predstavljajo neznani leteči pojavi. Predstavniki kongresa pa so po nenavadnem zasedanju dejali, da jim je predstavitev dala veliko za razmisliti ter da so zaskrbljeni. Prav tako si želijo, da bi se o tem še naprej pogovarjali.