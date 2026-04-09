Rudarja, ujetega v zrušenem rovu, po skoraj dveh tednih našli živega

Vojaški potapljači in reševalne ekipe so se le uspeli prebiti do Francisca Zapate Najera , rudarja, ki je bil 14 dni ujet pod zemljo. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Mazatlanu.

Na posnetku rešavanja, ki je zaokrožil po spletu, je videti 42-letnega rudarja, ki do pasu gol tiči v vodi. "Kako si? Smo mehiška vojska – bataljon za nujno posredovanje. Kako ti je ime?" ga vprašajo reševalci. "Francisco Zapata Najera," odgovori. "Zelo dobro, Zapata. Tukaj smo, da ti pomagamo. Kako se počutiš?" ga nadalje sprašuje eden od reševalcev. "Dobro," odvrne rudar. "Vse bo dobro. Spravili te bomo od tukaj. Samo mirno. Luč, ki jo imaš, nas je vodila," ga bodrijo reševalci.

Rešeni mehiški rudar Francisco Zapata Najera, ki je bil skoraj dva tedna ujet v poplavljenem rudniku zlata in srebra.

V rudniku zlata in srebra v bližini mesta Santa Fe, se je 25. marca zrušil eden od rovov, dele rudnika je poplavila voda. Dva delavca sta umrla, enega rudarja so rešili že pred tem, poroča Euronews.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je reševalno akcijo opisala kot "neverjetno". Preživetje rudarja po skoraj dveh tednih pod zemljo je prineslo olajšanje ostalim zaposlenim. Rudarstvo v Mehiki sicer velja za eno najnevarnejših panog.

Zrušitev rova je bila posledica strukturne okvare, zaradi katere je voda poplavila dele rudnika. 21 delavcev se je uspelo rešiti, štirje so ostali ujeti pod zemljo. Reševalne ekipe so dva tedna delale podnevi in ponoči, črpalke so prečrpavale vodo, na delu so bile tehnične ekipe, podporo so jim zagotavljali tudi pripadniki oboroženih sil.