Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rudarja, ujetega v zrušenem rovu, po skoraj dveh tednih našli živega

Santa Fe, 09. 04. 2026 11.11 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Rudar

Mehiškega rudarja, ki ga je več kot 300 metrov pod površjem zasula zemlja, so po skoraj dveh tednih le uspeli rešiti. Iz poplavljenih rovov so morali najprej izčrpati vodo. 21 delavcev se je uspelo rešiti, štirje so ostali ujeti pod zemljo. Dva sta umrla, enega so rešili že prej, do 42-letnega Francisca Zapate Najera pa so se neutrudno prebijale ekipe reševalcev in vojaških potapljačev. "Vse bo dobro. Spravili te bomo od tukaj. Samo mirno. Luč, ki jo imaš, nas je vodila," je ob tem na posnetku trenutka, ko ga le najdejo živega, slišati bodrenje reševalcev.

Vojaški potapljači in reševalne ekipe so se le uspeli prebiti do Francisca Zapate Najera, rudarja, ki je bil 14 dni ujet pod zemljo. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Mazatlanu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku rešavanja, ki je zaokrožil po spletu, je videti 42-letnega rudarja, ki do pasu gol tiči v vodi. "Kako si? Smo mehiška vojska – bataljon za nujno posredovanje. Kako ti je ime?" ga vprašajo reševalci. "Francisco Zapata Najera," odgovori. "Zelo dobro, Zapata. Tukaj smo, da ti pomagamo. Kako se počutiš?" ga nadalje sprašuje eden od reševalcev. "Dobro," odvrne rudar. "Vse bo dobro. Spravili te bomo od tukaj. Samo mirno. Luč, ki jo imaš, nas je vodila," ga bodrijo reševalci.

Rešeni mehiški rudar Francisco Zapata Najera, ki je bil skoraj dva tedna ujet v poplavljenem rudniku zlata in srebra.
Rešeni mehiški rudar Francisco Zapata Najera, ki je bil skoraj dva tedna ujet v poplavljenem rudniku zlata in srebra.
FOTO: AP

V rudniku zlata in srebra v bližini mesta Santa Fe, se je 25. marca zrušil eden od rovov, dele rudnika je poplavila voda. Dva delavca sta umrla, enega rudarja so rešili že pred tem, poroča Euronews

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je reševalno akcijo opisala kot "neverjetno". Preživetje rudarja po skoraj dveh tednih pod zemljo je prineslo olajšanje ostalim zaposlenim. Rudarstvo v Mehiki sicer velja za eno najnevarnejših panog.

Zrušitev rova je bila posledica strukturne okvare, zaradi katere je voda poplavila dele rudnika. 21 delavcev se je uspelo rešiti, štirje so ostali ujeti pod zemljo. Reševalne ekipe so dva tedna delale podnevi in ponoči, črpalke so prečrpavale vodo, na delu so bile tehnične ekipe, podporo so jim zagotavljali tudi pripadniki oboroženih sil.

Nesreča je znova sprožila vprašanja o varnostnih standardih v mehiškem rudarskem sektorju, kjer so smrtni primeri še vedno pogosti. Leta 2022 je v nesreči v Coahuili umrlo 10 rudarjev, za najhujšo tragedijo pa velja eksplozija v rudniku Pasta de Conchos leta 2006, kjer je umrlo 65 delavcev.

Mehika rudar reševanje rudnik

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
09. 04. 2026 11.49
psihično izredno močna osebnost, da je preživel in se mu ni zmešalo...
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
09. 04. 2026 12.17
Ravno zato je potapljac zelo takten in ima distanco, ker bi lahko rudat v ekstazi naredil marsikaj.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641