Mejni prehod Rafa odprt za potniški promet

Po navedbah egiptovskih medijev, ki so blizu oblastem, bo lahko prehod v prvih dneh po odprtju prečkalo po 50 ljudi v vsako smer.

Z odprtjem prehoda naj bi poškodovanim in bolnim Palestincem omogočili, da zapustijo območje Gaze, ki je popolnoma opustošeno po več kot dveh letih izraelske ofenzive, ki je sledila napadom gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Palestinci, ki so pobegnili pred vojno, pa se bodo lahko vrnili v Gazo.

Vir na prehodu je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se je na egiptovski strani prehoda davi zbralo nekaj deset ljudi, ki so želeli priti v Gazo.

Ponovno odprtje prehoda Rafa, ki je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo, je del dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani. Izraelska vlada je odprtje prehoda, edine vstopne in izstopne točke med Gazo in zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, pogojevala z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom islamističnega gibanja Hamas. Te so v Izrael vrnili prejšnji teden.

Sprva je bilo predvideno, da bodo prehod Rafa odprli v nedeljo. Predstavnik izraelske agencije Cogat, ki je znotraj obrambnega ministrstva pristojna za palestinske civilne zadeve, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil, da so ga v nedeljo poskusno odprli, da bi preizkusili potek obratovanja prehoda.