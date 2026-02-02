Mejni prehod Rafa odprt za potniški promet

Po navedbah egiptovskih medijev, ki so blizu oblastem, bo lahko prehod v prvih dneh po odprtju prečkalo po 50 ljudi v vsako smer.
Z odprtjem prehoda naj bi poškodovanim in bolnim Palestincem omogočili, da zapustijo območje Gaze, ki je popolnoma opustošeno po več kot dveh letih izraelske ofenzive, ki je sledila napadom gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Palestinci, ki so pobegnili pred vojno, pa se bodo lahko vrnili v Gazo.
Vir na prehodu je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se je na egiptovski strani prehoda davi zbralo nekaj deset ljudi, ki so želeli priti v Gazo.
Ponovno odprtje prehoda Rafa, ki je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo, je del dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani. Izraelska vlada je odprtje prehoda, edine vstopne in izstopne točke med Gazo in zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, pogojevala z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom islamističnega gibanja Hamas. Te so v Izrael vrnili prejšnji teden.
Sprva je bilo predvideno, da bodo prehod Rafa odprli v nedeljo. Predstavnik izraelske agencije Cogat, ki je znotraj obrambnega ministrstva pristojna za palestinske civilne zadeve, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil, da so ga v nedeljo poskusno odprli, da bi preizkusili potek obratovanja prehoda.
Kallasova: Misija EU spremlja delovanje mejnega prehoda Rafa
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je pozdravila današnje odprtje mejnega prehoda Rafa med Egiptom in palestinsko enklavo Gaza. Na prehodu so nameščeni tudi pripadniki civilne misije EUBAM Rafah, ki spremljajo njegovo delovanje in podpirajo palestinske mejne stražarje, je sporočila.
"Odprtje prehoda Rafa predstavlja konkreten in pozitiven korak v izvajanju mirovnega načrta. Civilna misija EU je na terenu, kjer spremlja izvajanje operacij na prehodu in podpira palestinske mejne stražarje," je na omrežju X zapisala Kallasova.
Dodala je, da odprtje mejnega prehoda z Egiptom predstavlja "rešilno vrv" za bolnike in ranjence iz palestinske enklave.
Konkretni koraki, kakršen je današnji, po njenih besedah prispevajo k napredku pri izvajanju oktobra lani uveljavljenega dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. "Obenem prebivalci Gaze še naprej nujno potrebujejo humanitarno pomoč, obnova območja pa bo odvisna od razorožitve Hamasa," je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije.
Civilna misija Evropske unije EUBAM Rafah, ki je namenjena podpori delovanju mejnega prehoda Rafa, je sicer začela delovati leta 2005, a je bila od junija 2007 v stanju pripravljenosti. Prvič po letu 2007, ko je nadzor nad Gazo prevzel Hamas, so njene pripadnike na mejni prehod znova namestili januarja lani ob prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, vendar pa so jih marca po obnovitvi spopadov znova umaknili.
