Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Melania bo vodila zasedanje Varnostnega sveta ZN

Washington, 26. 02. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 48

Avtor:
Ne.M. STA
Melania Trump

Prva dama ZDA Melania Trump bo v ponedeljek vodila osrednje zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov v okviru mesečnega predsedovanja ZDA najpomembnejšemu organu svetovne organizacije, ki bo posvečeno spodbujanju miru skozi izobraževanje, je v sredo sporočila Bela hiša.

Kot so navedli na uradu prve dame v Beli hiši, bo to prvič v zgodovini, da bo prva dama ZDA vodila zasedanje VS ZN. To bo nosilo naslov Otroci, tehnologija in izobraževanje v konfliktih, otroci pa predstavljajo osrednji del dosedanjih pobud Melanie Trump kot ameriške prve dame.

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: AP

Trump sicer kritičen do ZN, konkurenca naj bi bil Odbor za mir

Njen soprog in predsednik ZDA Donald Trump je sicer zelo kritičen do ZN, mednarodno skupnost pa je razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi, ki naj bi imel ambicijo, da postane konkurenca ZN na področju urejanja svetovnih konfliktov.

Na prvem zasedanju Odbora v Washingtonu minuli četrtek je sicer dejal, da namerava utrditi ZN. "Okrepili bomo ZN (...). Pomagali jim bomo finančno in poskrbeli, da bodo sposobni delovati," je dejal.

Dan kasneje so ameriški mediji poročali, da so ZDA poravnale 160 milijonov dolarjev dolga v redni proračun ZN, ki se ga je doslej sicer nabralo za 2,2 milijarde dolarjev in to brez upoštevanja 1,8 milijarde dolarjev dolga v posebni proračun za mirovne operacije.

melania trump zda varnostni svet zn

'Kritična raven' osebja, ki spominja na operacijo Polnočno kladivo

Pomenljivo 'modno' sporočilo iz Severne Koreje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
26. 02. 2026 20.31
Kaj bo tolmača da iz njenega jezika prevede v Angleščino?
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
26. 02. 2026 20.29
Zaradi Melanije sem ponosen državljan, žal.... te levnuharske jazbečeve luknje.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 20.28
Vse to se je naučila pri Epsteinu,kjer je bila res odprta.
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 02. 2026 20.22
Za njo pohvalno, za narod pa porazno.
Odgovori
+1
1 0
GDHooligansFuzine1994
26. 02. 2026 20.19
Iz Sevnize Ostereich preko Otočka ki je mimogrede enak kor Nickelodeon ( kanal za risanke) do Bele Hiše ! Iskreno mislim da ima Baron kr traumo glede na to da je Mama zabaljacica strickov ocka pa otrok
Odgovori
+1
1 0
punkracij
26. 02. 2026 20.19
Gotovo bo govorila v maternem jeziku.
Odgovori
+1
2 1
Vrhovni poveljnik
26. 02. 2026 20.29
Avstrijščino zih bolj obvlada kot amerikanščino.
Odgovori
0 0
GDHooligansFuzine1994
26. 02. 2026 20.18
Iz Sevnize Ostereich preko Otočka ki je mimogrede enak kor Nickelodeon ( kanal za risanke) do Bele Hiše ! Iskreno mislim da ima Baron kr traumo glede na to da je Mama k.. oče pa Pd fil
Odgovori
+1
1 0
jank
26. 02. 2026 20.17
Melania bo predsedovala na temo o otrokih v konfliktih. Kaj je storila npr., ko so Izraelci pobili okoli 30.000 palestinskih otrok, ko so jih še nekajkrat več povabili fizično, vse prav vse pa psihično. Niti enkrat se ni oglasila, sedaj pa si upa sesti na stol predsedujoče pred vsem svetom. Kako lahko? Ali sploh ima vest? Ljudje, ki so del problema, tega ne bodo nikoli rešili.
Odgovori
+1
2 1
PSIHOTERAPEVT
26. 02. 2026 20.06
omg ... pa ka si ja nor
Odgovori
+4
5 1
SLOVENSKI CHATGPT
26. 02. 2026 19.58
Tole je pa Trump zreziral v posmeh ZN.
Odgovori
+2
2 0
Iqos
26. 02. 2026 19.56
Svet je že brez vrednot, pr nas pa v to zadnje čase drvimo da preskakujemo po tri stopnice.
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
26. 02. 2026 19.55
Velik preskok, od branja pravljic otrokom v Vrtcih do vodenja VS!?
Odgovori
+5
5 0
osservatore
26. 02. 2026 19.52
Še zmeraj boljše kot da bi zasedanje vodil oranžni klovn.
Odgovori
+5
7 2
Zmaga Ukrajini
26. 02. 2026 19.56
Noben od teh krampljevih ni primeren za kaj takšnega. Itak je riđo napovedal konec plačevanja članarine, zato se nimajo kaj silit tja!
Odgovori
+0
3 3
Zmaga Ukrajini
26. 02. 2026 19.51
A bo povedala, kdo jo je seznanil s kom - ali jo je epstein seznanil s trampeljnom (kot se govori), ali jo je trampelj seznanil z epsteinom (kar je v luči njegovega modus operandija manj verjetno)? In mimogrede, ali ji ni nihče povedal, da se trampelj zavzema za izhod ZDA iz UN? Kaj se potem sili tam? Živa groza,... ta nam bo vedno in povsod vzbujala samo sram. Treba bi ji bilo zakonsko preprečiti omenjati Slovenijo v kakršnemkoli kontekstu.
Odgovori
+0
2 2
Zmaga Ukrajini
26. 02. 2026 19.55
In kaj sploh ima ena melonja za povedat v UN? "Aj b'liv in'a bjutiful end gud w'rld"? Morda bo prisotne seznanila z ultra pomembnimi modnimi smernicami, ki jih je osvojila v tem času.
Odgovori
+0
3 3
Actual Asparagus
26. 02. 2026 20.27
lepo si ga (ali jo) nažvenkaj.....he he
Odgovori
0 0
modelx
26. 02. 2026 19.51
verjetno v nemščini, ker je njena amerikanščina obupno slaba in jo tolče kot kovač.
Odgovori
+3
5 2
Vakalunga
26. 02. 2026 19.46
A sta Tanja Fajon in Gusarca že predlagala iztop Slovenije iz Združenih narodov..verjetno bodo to naredili že ta Ponedeljek..))?
Odgovori
+1
4 3
ap100
26. 02. 2026 19.46
carica
Odgovori
+5
6 1
Vrhovni poveljnik
26. 02. 2026 19.45
No, pa naj kdo reče, da Epsteinove punce niso sposobne.
Odgovori
+0
5 5
Actual Asparagus
26. 02. 2026 20.28
Whoopy Goldberg vedno , HA HA HA
Odgovori
0 0
M_teoretik
26. 02. 2026 19.43
Da mi je to videt!?
Odgovori
+0
2 2
Nidani
26. 02. 2026 19.43
Svet je rešen, Avstrijka bo zrihtala!
Odgovori
+5
8 3
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543