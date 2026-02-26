Melania bo vodila zasedanje Varnostnega sveta ZN

Kot so navedli na uradu prve dame v Beli hiši, bo to prvič v zgodovini, da bo prva dama ZDA vodila zasedanje VS ZN. To bo nosilo naslov Otroci, tehnologija in izobraževanje v konfliktih, otroci pa predstavljajo osrednji del dosedanjih pobud Melanie Trump kot ameriške prve dame.

Njen soprog in predsednik ZDA Donald Trump je sicer zelo kritičen do ZN, mednarodno skupnost pa je razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi, ki naj bi imel ambicijo, da postane konkurenca ZN na področju urejanja svetovnih konfliktov.

Na prvem zasedanju Odbora v Washingtonu minuli četrtek je sicer dejal, da namerava utrditi ZN. "Okrepili bomo ZN (...). Pomagali jim bomo finančno in poskrbeli, da bodo sposobni delovati," je dejal.

Dan kasneje so ameriški mediji poročali, da so ZDA poravnale 160 milijonov dolarjev dolga v redni proračun ZN, ki se ga je doslej sicer nabralo za 2,2 milijarde dolarjev in to brez upoštevanja 1,8 milijarde dolarjev dolga v posebni proračun za mirovne operacije.