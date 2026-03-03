Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Brez omembe Irana, a z rusko pohvalo

New York, 03. 03. 2026 13.53 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Melania Trump med govorom v ZN

Prva dama ZDA Melania Trump je na ponedeljkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN o otrocih, tehnologiji in izobraževanju v konfliktih, ki poteka v ozadju ameriško-izraelskih napadov na Iran, pozvala države, naj omogočijo izobraževanje otrok. "Zelo sramotno in hinavsko," so se že pred govorom odzvali v Iranu, kjer je v napadu na šolo umrlo 165 deklic. Omembe konflikta v Iranu se je na zasedanju izognila tudi iranska zaveznica Rusija, katere predstavnik ni skoparil s pohvalami na račun Trumpove, a je bil hkrati oster do problematike ukradenih ukrajinskih otrok. Za njihovo vrnitev se je v preteklosti Melania Trump sicer javno zavzela.

Melania Trump je postala sploh prva prva dama, ki je vodila zasedanje Varnostnega sveta. Srečanje je bilo načrtovano že pred izraelsko-ameriškimi napadi na Iran, a tik pred začetkom zasedanja je namesto napovedane prve dame ZDA pred novinarje stopil veleposlanik Irana Said Iravani in ponovil obsodbe ameriško-izraelskih napadov na Iran, ki jih je v pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu dan prej posredoval zunanji minister Abas Aragči.

Melania se je za dobrodošlico zahvalila tudi vsem državam 15-članskega Varnostnega sveta, med katerimi od 1. januarja letos ni več Slovenije.
Melania se je za dobrodošlico zahvalila tudi vsem državam 15-članskega Varnostnega sveta, med katerimi od 1. januarja letos ni več Slovenije.
FOTO: AP

"Zelo sramotno in hinavsko", da Washington skliče sestanek o zaščiti otrok v konfliktih, hkrati pa izvaja zračne napade na iranska mesta, so neposredne kritike iranskega veleposlanika povzeli pri Guardianu.

Trumpova je v govoru sicer poudarila, da ZDA stojijo ob strani vsem otrokom po svetu, ob tem pa se ni neposredno sklicevala na napade na Bližnjem vzhodu, kljub temu da je nad zasedanjem visela novica o napadu na šolo na jugu Irana.

Izraelska vojska je sporočila, da o napadih na tem območju ni bila seznanjena, ameriška vojska pa, da poročila preučujejo, navaja AP. Urad ZN za človekove pravice je danes spet pozval k temeljiti preiskavi napada. Če bodo ugotovitve pokazale, da so bili napadi usmerjeni proti civilistom ali civilnim objektom, gre za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava in lahko pomenijo vojne zločine, so zapisali pri ZN.

Preberi še Melania Trump izrazila sožalje družinam 'junakov, ki so umrli za svobodo'

Kakršni koli omembi Irana so se izognile vse članice Sveta, izjema je bil le Bahrajn, sicer zvesti zaveznik Amerike. Njihov predstavnik v ZN je dejal, da so zaradi nenehnih iranskih napadov, ki povzročajo materialno in psihološko škodo, v Bahrajnu zaprli šole.

Zboru vljudnih pohval na račun prve dame na srečanju se je pridružila tudi Rusija, ki vojne v Iranu prav tako ni omenila. "Tudi med oboroženimi spopadi morajo šole ostati varen prostor in se ne smejo uporabljati za vojaške namene," je v govoru izpostavil Vasily Nebenzya, stalni predstavnik Rusije pri Združenih narodih.

Vasily Nebenzya, stalni predstavnik Rusije pri Združenih narodih.
Vasily Nebenzya, stalni predstavnik Rusije pri Združenih narodih.
FOTO: AP

Ruska prisotnost na zasedanju je zanimiva tudi zaradi prizadevanj Melanie Trump pri vrnitvi ugrabljenih ukrajinskih otrok. O stiskah otrok je Trumpova lani poleti pisala celo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Kasneje je dejala, da so prav ta prizadevanja prispevala k ponovni združitvi ukrajinskih otrok, ki so bili po invaziji leta 2022 premeščeni v Rusijo, s svojimi družinami.

Preberi še Pismo, ki ga je Melania Trump poslala Putinu

"Ne glede na lažnivo in gnusno dezinformacijsko kampanjo proti Rusiji o domnevni ugrabitvi 20.000 ukrajinskih otrok, čeprav tega nihče ni nikoli dokazal, si prizadevamo za ponovno združitev mladoletnikov z njihovimi družinami, s katerimi so zaradi konflikta izgubili stik," je v govoru na zasedanju še dejal Nebenzya, ki se je prvi dami nato še zahvalil za reševanje tega vprašanja in pozval k nadaljnjemu sodelovanju.

Po ostrih kritikah preobrat?

Medtem ko je prva dama govorila o potrebi po zaščiti otrok in njihovem dostopu do izobraževanja in tehnologije v konfliktih, je administracija njenega moža zmanjšala financiranje številnih agencij ZN in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo prav s temi vprašanji.

Trump je mednarodno skupnost razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi, ki naj bi imel ambicijo, da postane konkurenca ZN na področju urejanja svetovnih konfliktov.

Na prvem zasedanju Odbora v Washingtonu minuli četrtek je sicer dejal, da namerava utrditi ZN. "Okrepili bomo ZN (...). Pomagali jim bomo finančno in poskrbeli, da bodo sposobni delovati," je dejal.

Dan kasneje so ameriški mediji poročali, da so ZDA poravnale 160 milijonov dolarjev dolga v redni proračun ZN, ki se ga je doslej sicer nabralo za 2,2 milijarde dolarjev in to brez upoštevanja 1,8 milijarde dolarjev dolga v poseben proračun za mirovne operacije.

Na vprašanje, ali so ZDA s prisotnostjo prve dame v ponedeljek nakazale na izboljšanje odnosov z ZN, je predstavnik ZN za AP dejal, da so "Združene države Amerike pokazale pomen, ki ga čutijo do Varnostnega sveta in te teme".

Preberi še V napadih na Iran umrlo skoraj 800 ljudi, Iran svari Evropo

 

Melania Trump ZN Varnostni svet izobraževanje otrok konflikti Iran

Rusija toži EU zaradi zamrznitve sredstev za nedoločen čas

Evropske države izvajajo evakuacije, prvi se vračajo Italijani in Srbi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
vizita
Portal
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
Doživela nenaden kolaps pljuč
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551