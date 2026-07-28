Melania in Barron Trump tarči groženj iz Irana

Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. V videoposnetku je navedeno, da bi bili ti nakupovalni izleti "primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo". Prav tako je podan predlog, da se z živčnim strupom zastrupi kakršna koli oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila.

Na koncu videoposnetka je izrečena tudi grožnja Barronu Trumpu. "To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas," vsebino videa navaja New York Post.

Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe.