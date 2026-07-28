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Melania in Barron Trump tarči groženj iz Irana

New York, 28. 07. 2026 10.07 pred 42 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA K.H.
Melania Trump

Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanio in njunega sina Barrona, poroča New York Post.

Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. V videoposnetku je navedeno, da bi bili ti nakupovalni izleti "primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo". Prav tako je podan predlog, da se z živčnim strupom zastrupi kakršna koli oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila.

Na koncu videoposnetka je izrečena tudi grožnja Barronu Trumpu. "To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas," vsebino videa navaja New York Post.

Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe.

Barron Trump
Barron Trump
FOTO: Profimedia

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Donalda Trumpa in njegove družine, vključno z Melanio in vsemi njegovimi otroki – Donaldom mlajšim, Ivanko, Ericom, Tiffany in Barronom.

Melania Trump ta mesec ni imela veliko javnih dogodkov. Ni se udeležila petkovega večernega sprejema Združenja novinarjev Bele hiše. Vir je za New York Post povedal, da ji ni ustrezal urnik.

Tudi Donald Trump se je doslej večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še posebej potem, ko so ameriške in izraelske sile na začetku zadnje vojne z Iranom ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja in več članov njegove družine. V primeru poskusa napada nase je Iranu zagrozil z uničenjem.

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KOMENTARJI12

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Fery Zaka
28. 07. 2026 11.04
V Ameriki so varni, ja. Dokler država plačuje varovanje. Potem se bodo skrivali samo še v svojih luknjah, obdani z goro privat varnostnikov. Brezskrbna potovanja po svetu pa si lahko kar izbrišejo iz glave. Krasni novi svet, vsaj za njih.
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0 0
SpamEx
28. 07. 2026 10.57
Če jim rata oranžnega skenslat bomo nazdravili s penino
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0 0
SpamEx
28. 07. 2026 10.55
Ne pozabimo ob nelegalnem napadu na Khameneja so bili ubiti tudi njegova žena, hčerka z možem in vnukinja. Česa so bili obtoženi ti ljudje?
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0 0
mitja123123
28. 07. 2026 10.54
Kar seješ to žanješ.
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+1
1 0
mikiki
28. 07. 2026 10.52
Boscarol je namreč lani jasno dejal: »Na koncu hočem imeti v Ajdovščini reševalni helikopter, reševalni center, zdravstveni dom in lekarno za donacijo, ki sem jo dal, kar je jasno in nedvoumno tudi po pogodbi, v nasprotnem primeru se bo denar vračal.«
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0 0
Nidani
28. 07. 2026 10.50
Ja, iranski otroci med bombardiranjem Dumba, pa niso pomembni...
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+3
3 0
Slovenska pomlad
28. 07. 2026 10.48
Hahaha....ko pobiješ stotine otrok,porušiš pol države....in si potem izmisliš grožnje Epsteinovi manekenki in tamalemu.
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+5
5 0
petb
28. 07. 2026 10.46
Predvsem pa se bodo vedno bolj skrivali, saj še na WC ne bodo upali brez oboroženega spremstva.
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+4
4 0
periot22
28. 07. 2026 10.45
Amerika je največje zlo na svetu!
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+5
5 0
Wolfman
28. 07. 2026 10.32
Je že skrajni čas, da se preide v dejanja.
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+2
4 2
FELINA
28. 07. 2026 10.43
in potem se boš zopet zbudil s trdim.
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+1
1 0
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