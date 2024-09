Melania nad demokrate in medije, moževo preživetje pa je označila za čudež

V intervjuju je nekdanja prva dama ZDA tudi obtožila demokrate in medije, da delijo državo in ustvarjajo nevarno ozračje v državi. "Nezaslišano nasilje" nad njenim možem je označila za šokantno.

Vodilni politiki demokratske stranke in osrednji mediji so Trumpa označili za grožnjo demokraciji in ga obkladali z grdimi nazivi, je opozorila ter ocenila, da so s tem ustvarjali "toksično ozračje" in spodbujali tiste, ki so želeli škodovati njenemu možu. "To se mora nehati. Država mora stopiti skupaj," je zatrdila.

Trump je sicer znan po razdiralni retoriki. Redno žali politične nasprotnike ter daje rasistične in slabšalne izjave med drugim glede migrantov, ki nezakonito pridejo v državo.

V luči volitev v novembru, na katerih se Trump ponovno poteguje za predsedniški položaj, pa je nekdanja slovenska manekenka opozorila, da se morajo Američani odločiti, kaj si zares želijo.