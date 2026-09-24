Melania o odraščanju v Jugoslaviji: Imela sem zelo lepo otroštvo

Voditelji pogovorne oddaje na Fox News so Melanio Trump vprašali, kako je odraščanje v vzhodni Evropi vplivalo na njeno razumevanje svobode. "Odraščala sem v komunizmu, a pravzaprav nisem ničesar pogrešala. Menim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši so nam omogočili lepo življenje," je odgovorila.

"A seveda obstajajo določene stvari, ki se jih moraš zavedati, in paziti moraš na to, kaj počneš – ni tako svobodno kot tukaj v Združenih državah. Danes so časi drugačni, a v času mojega odraščanja ni bilo tako," je dodala.

Njen soprog, predsednik Donald Trump, sicer komunizem večkrat omenja v svojih govorih in v napadih na demokrate. V svojem govoru ob praznovanju 4. julija je dejal: "Komunizem je poraženec in to bo tudi ostal. Naši borci se niso borili proti komunizmu na bojiščih po vsem svetu le zato, da bi ta grožnja znova pokazala svoj grdi obraz tukaj v Ameriki. Tega ne bomo dopustili."

Trump je demokratsko stranko večkrat obtožil, da postaja "komunistična", nekatere člane je označil za "zagrizene, brezbožne komuniste".