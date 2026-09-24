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Melania o odraščanju v Jugoslaviji: Imela sem zelo lepo otroštvo

Washington, 24. 09. 2026 11.20 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.S.
Melania Trump

Prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News spregovorila o razumevanju svobode in svojem otroštvu v Sloveniji. Povedala je, da je sicer odraščala v času komunizma, a da ji ni nič manjkalo.

Voditelji pogovorne oddaje na Fox News so Melanio Trump vprašali, kako je odraščanje v vzhodni Evropi vplivalo na njeno razumevanje svobode. "Odraščala sem v komunizmu, a pravzaprav nisem ničesar pogrešala. Menim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši so nam omogočili lepo življenje," je odgovorila.

"A seveda obstajajo določene stvari, ki se jih moraš zavedati, in paziti moraš na to, kaj počneš – ni tako svobodno kot tukaj v Združenih državah. Danes so časi drugačni, a v času mojega odraščanja ni bilo tako," je dodala.

Njen soprog, predsednik Donald Trump, sicer komunizem večkrat omenja v svojih govorih in v napadih na demokrate. V svojem govoru ob praznovanju 4. julija je dejal: "Komunizem je poraženec in to bo tudi ostal. Naši borci se niso borili proti komunizmu na bojiščih po vsem svetu le zato, da bi ta grožnja znova pokazala svoj grdi obraz tukaj v Ameriki. Tega ne bomo dopustili."

Trump je demokratsko stranko večkrat obtožil, da postaja "komunistična", nekatere člane je označil za "zagrizene, brezbožne komuniste".

Melania Trump in Donald Trump.
Melania Trump in Donald Trump.
FOTO: AP

Melania Trump je v najnovejšem intervjuju spregovorila tudi o svoji pobudi za reševanje ukrajinskih otrok iz Rusije.

"Imamo neposredno povezavo z Rusijo in Ukrajino. Pri tem sodeluje moj predstavnik in si prizadevamo za še eno združitev. Postopek poteka in želimo združiti čim več otrok – to je tudi moja prednostna naloga. To, kar prestajajo, je srce parajoče, in ni lepšega prizora kot otrok, ki se znova združi s staršem," je odgovorila.

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melania trump zda komunizem

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KOMENTARJI3

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Apolonia1
24. 09. 2026 11.56
Men je pa všeč komaj čakam,da vidim kako bo spet okrasila belo hišo za Božič Vedno je prekrasno in v stilu
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+1
1 0
Definbahija
24. 09. 2026 11.55
Sigurno če te je obiskal Dedek mraz
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+1
1 0
myomy
24. 09. 2026 11.53
... tudi sadni jogurt je jedla ...
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+0
1 1
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