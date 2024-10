Melania o odraščanju v Jugoslaviji in krivicah medijev

V ZDA so začeli uradno prodajo knjige spominov nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump z naslovom Melania, ki v predgovoru piše, da ob vseh napačnih trditvah in razlagah želi prikazati resnično osebo. Soproga Donalda Trumpa, ki se poskuša na prihajajočih volitvah znova vrniti v Belo hišo, za domnevno napačne trditve krivi demokrate, medije in tudi sodelavce.

Knjiga je za širšo javnost naprodaj za 40 dolarjev (36 evrov), podpisani izvod stane 75 dolarjev (68 evrov), posebna podpisana zbirateljska izdaja z barvnimi fotografijami pa 150 dolarjev (137 evrov).

O odraščanju v komunizmu in selitvi v ZDA

"Kot zasebna oseba, ki je bila pogosto predmet javnega nadzora in izkrivljanja, čutim odgovornost, da razjasnim dejstva in podam resnične podatke o svojih izkušnjah," piše Melania, ki v knjigi odraščanja v komunizmu ne prikazuje posebej kritično. Tako omenja, da je bil komunizem v nekdanji Jugoslaviji drugačen od tistega v Sovjetski zvezi, med odraščanjem pa se je počutila bolj povezana z Italijo in Avstrijo kot z državami vzhodne Evrope.

Melania opisuje tudi selitev v New York leta 1996, ko je bila stara 26 let, in srečanje s Trumpom v popularnem nočnem klubu Kit Kat, kjer sta se lepo ujela in začela romanco. Trumpa opisuje z velikim navdušenjem in trdi, da sta se ujela na duševni ravni.