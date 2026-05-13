Tujina

Melania o pokojni mami: Barronu je približala slovensko kulturo

Washington, 13. 05. 2026 14.30 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
M.S.
Amalija Knavs in Melania Trump

Prva dama ZDA Melania Trump je v redkem intervjuju za ameriški časnik spregovorila o svoji pokojni mami Amaliji Knavs in njenem odnosu s svojim edinim vnukom. Kot je razkrila, je Barron že od malih nog s starimi starši govoril slovensko, babica pa mu je kuhala tudi slovenske jedi in brala slovenske pravljice.

V ZDA so nedavno praznovali materinski dan, časnik USA Today pa je v ta namen stopil v stik s prvo damo ZDA Melanio Trump in od nje pridobil ekskluzivne pisne odgovore.

Amalija Knavs, ki je umrla 9. januarja 2024 v starosti 78 let, je Barronu pomagala ohranjati močno povezavo s svojimi slovenskimi koreninami, in sicer prek hrane, jezika in knjig, je zapisala Melania.

Starša prve dame, zakonca Knavs, sta po rojstvu Barrona leta 2006 začela preživljati veliko časa v ZDA, da bi bila blizu svojemu edinemu vnuku. Danes 20-letni sin ameriškega predsednika študira na Univerzi v New Yorku in je, tako kot njegova mama, zelo zaseben in se le redko pojavlja v javnosti. Po prvem letniku v New Yorku se je prepisal na washingtonsko podružnico univerze in trenutno živi v Beli hiši.

Na vprašanje, kako je praznovala materinski dan v Sloveniji, je prva dama odgovorila, da so v Sloveniji materinski dan praznovali na 8. marec, mednarodni dan žensk. "Ta dva skupna trenutka sta ustvarila čudovit opomnik na moč in ljubezen, ki jo vse matere in ženske prinašajo v naša življenja," je pojasnila. V Sloveniji sicer materinski dan praznujemo 25. marca.

Melania Trump s starši, sinom Barronom in soprogom Donaldom.
Melania Trump s starši, sinom Barronom in soprogom Donaldom.
FOTO: Profimedia

Glede vloge njene pokojne mame pri vzgoji Barrona je dejala, da je bila Amalija Knavs "poosebljenje ljubezni in topline, za Barrona pa babica, ki je vsak njegov trenutek napolnila z veseljem in modrostjo".

"Vsaka zgodba, ki jo je prebrala Barronu, je spodbudila njegovo domišljijo, vsaka igra, ki sta jo igrala, pa je okrepila njuno vez. Njeni okusni obroki so bili več kot le hrana; bili so praznovanje skupnosti," je zapisala.

Odnos med vnukom in babico je opisala kot "čaroben" in dodala, da je pogosto slišala njun smeh, ko sta se skupaj igrala in brala pravljice.

Zakonca Knavs
Zakonca Knavs
FOTO: Profimedia

Novinarje časnika je zanimalo tudi, kako je pokojna Amalija Barrona povezala s slovensko kulturo. "Poskrbela je, da je Barron čutil močno povezanost s slovenskimi koreninami, tako da je z njim delila knjige in zgodbe iz našega otroštva. S pripravo tradicionalnih slovenskih jedi je naš dom napolnila z okusnimi aromami, hkrati pa je Barrona povezala z njegovo dediščino," je odgovorila Melania.

Dodala je tudi, da je Barron z babico ves čas govoril slovensko, kar jima je omogočilo globljo povezanost.

Melania je ob koncu intervjuja mladim mamicam svetovala, naj svoje otroke vzgajajo z veliko ljubezni in podpore, hkrati pa spoštujejo njihove odločitve.

melania trump intervju barron trump

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
L7
13. 05. 2026 15.47
🤮
Odgovori
0 0
Najpametnejši
13. 05. 2026 15.45
Malania je čudovita ženska.
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
13. 05. 2026 15.45
Čisto drugi Trump zgoraj na sliki, ko se še ni prodal Izraelu!
Odgovori
0 0
Šumsko voče
13. 05. 2026 15.43
Sej melani ni mela casa.je bla skoz na otoku😄😄
Odgovori
0 0
DJ-Pero
13. 05. 2026 15.41
Melania, Melania, Melania... ne bi o tebi.
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
13. 05. 2026 15.37
Ja menda, da mu je brala pravljice v sloveščini, če ima že Melanija pronleme brat v angleščini!?
Odgovori
0 0
Pajki
13. 05. 2026 15.35
Pisni odgovori… a se lahko naredi en intervju, kjer ona odgovarja? Pa tudi, če je prevajalec. Vemo, da je neumna ko strela in da se boji tega ko hudič - torej direktne konfrontacije.
Odgovori
+0
1 1
AleksanderS
13. 05. 2026 15.29
Melanija je prva dama USA in vsaka cast ji !!!
Odgovori
-2
4 6
AleksanderS
13. 05. 2026 15.28
normalno , da je rekla da je iz avstrije ... saj nihce v USA ni se slisu za Slovenijo. Tudi moji predniki izvirajo iz Avstoogrske ... pa so skoz ziveli na prostoru danasnje Slovenije. V USA ne vedo niti več kje je bila Yu. Za Avstijo pa vsak ve kje je . Tako da tudi jaz izviram iz Avstije .... sedaj pač Slovenija
Odgovori
+1
4 3
ENDI
13. 05. 2026 15.32
Jaz pa pravim da sem iz Kitajske, ker jo vsi poznajo.
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
13. 05. 2026 15.26
Prepisal se je zato, ker je v NY cmoknil.
Odgovori
-2
2 4
gmajna
13. 05. 2026 15.26
In je vzela Petra Klepca Kavb9ja
Odgovori
-2
0 2
Beuelin
13. 05. 2026 15.25
Lepo. In lepo je vzgojila sina, kar je pravzaprav največ kar lahko narediš v življenju.
Odgovori
+3
5 2
Masturbator
13. 05. 2026 15.24
:)))) Slovenci in kultura res ne spadajo v isti stavek.
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
13. 05. 2026 15.29
Mastodont, to te moti, ker do vas, jugičev, pač ne moremo biti kulturni..... zakaj že?.... saj pojma nimate, kaj je to... posebno še nedonošenčki, kot si ti.
Odgovori
-1
1 2
Castrum
13. 05. 2026 15.22
Uf, levičarje bo kap
Odgovori
+2
4 2
ENDI
13. 05. 2026 14.59
Čakajte, ali ni rekla, da je Avstrijka?
Odgovori
+0
6 6
VladaPada
13. 05. 2026 15.26
To je rekla Nikica in njeni vojscaki placani s kapitalom iz tujine.
Odgovori
+2
4 2
hojladri123
13. 05. 2026 14.56
Tamali se sramuje da ima slovenske korenine.. res so mogli met njeni tastari vpliv ja...
Odgovori
-1
6 7
FIRBCA
13. 05. 2026 15.18
hojladri123... ne sodi po sebi ko se sramujes, da nisi cistokrvni Slovenec.
Odgovori
+3
5 2
Apostol1
13. 05. 2026 14.44
Melanija za Slovenijo ni naredila nič . Slovenija pa ogromno za njo. Edino kar še lahko dodam je ta misel ali pregovor "Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda."
Odgovori
-4
5 9
