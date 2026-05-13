Melania o pokojni mami: Barronu je približala slovensko kulturo

V ZDA so nedavno praznovali materinski dan, časnik USA Today pa je v ta namen stopil v stik s prvo damo ZDA Melanio Trump in od nje pridobil ekskluzivne pisne odgovore.

Amalija Knavs, ki je umrla 9. januarja 2024 v starosti 78 let, je Barronu pomagala ohranjati močno povezavo s svojimi slovenskimi koreninami, in sicer prek hrane, jezika in knjig, je zapisala Melania.

Starša prve dame, zakonca Knavs, sta po rojstvu Barrona leta 2006 začela preživljati veliko časa v ZDA, da bi bila blizu svojemu edinemu vnuku. Danes 20-letni sin ameriškega predsednika študira na Univerzi v New Yorku in je, tako kot njegova mama, zelo zaseben in se le redko pojavlja v javnosti. Po prvem letniku v New Yorku se je prepisal na washingtonsko podružnico univerze in trenutno živi v Beli hiši.

Na vprašanje, kako je praznovala materinski dan v Sloveniji, je prva dama odgovorila, da so v Sloveniji materinski dan praznovali na 8. marec, mednarodni dan žensk. "Ta dva skupna trenutka sta ustvarila čudovit opomnik na moč in ljubezen, ki jo vse matere in ženske prinašajo v naša življenja," je pojasnila. V Sloveniji sicer materinski dan praznujemo 25. marca.