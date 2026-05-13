Melania o pokojni mami: Barronu je približala slovensko kulturo

V ZDA so nedavno praznovali materinski dan, časnik USA Today pa je v ta namen stopil v stik s prvo damo ZDA Melanio Trump in od nje pridobil ekskluzivne pisne odgovore.
Amalija Knavs, ki je umrla 9. januarja 2024 v starosti 78 let, je Barronu pomagala ohranjati močno povezavo s svojimi slovenskimi koreninami, in sicer prek hrane, jezika in knjig, je zapisala Melania.
Starša prve dame, zakonca Knavs, sta po rojstvu Barrona leta 2006 začela preživljati veliko časa v ZDA, da bi bila blizu svojemu edinemu vnuku. Danes 20-letni sin ameriškega predsednika študira na Univerzi v New Yorku in je, tako kot njegova mama, zelo zaseben in se le redko pojavlja v javnosti. Po prvem letniku v New Yorku se je prepisal na washingtonsko podružnico univerze in trenutno živi v Beli hiši.
Na vprašanje, kako je praznovala materinski dan v Sloveniji, je prva dama odgovorila, da so v Sloveniji materinski dan praznovali na 8. marec, mednarodni dan žensk. "Ta dva skupna trenutka sta ustvarila čudovit opomnik na moč in ljubezen, ki jo vse matere in ženske prinašajo v naša življenja," je pojasnila. V Sloveniji sicer materinski dan praznujemo 25. marca.
Glede vloge njene pokojne mame pri vzgoji Barrona je dejala, da je bila Amalija Knavs "poosebljenje ljubezni in topline, za Barrona pa babica, ki je vsak njegov trenutek napolnila z veseljem in modrostjo".
"Vsaka zgodba, ki jo je prebrala Barronu, je spodbudila njegovo domišljijo, vsaka igra, ki sta jo igrala, pa je okrepila njuno vez. Njeni okusni obroki so bili več kot le hrana; bili so praznovanje skupnosti," je zapisala.
Odnos med vnukom in babico je opisala kot "čaroben" in dodala, da je pogosto slišala njun smeh, ko sta se skupaj igrala in brala pravljice.
Novinarje časnika je zanimalo tudi, kako je pokojna Amalija Barrona povezala s slovensko kulturo. "Poskrbela je, da je Barron čutil močno povezanost s slovenskimi koreninami, tako da je z njim delila knjige in zgodbe iz našega otroštva. S pripravo tradicionalnih slovenskih jedi je naš dom napolnila z okusnimi aromami, hkrati pa je Barrona povezala z njegovo dediščino," je odgovorila Melania.
Dodala je tudi, da je Barron z babico ves čas govoril slovensko, kar jima je omogočilo globljo povezanost.
Melania je ob koncu intervjuja mladim mamicam svetovala, naj svoje otroke vzgajajo z veliko ljubezni in podpore, hkrati pa spoštujejo njihove odločitve.
