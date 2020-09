Melania počne to, kar je Trump očital Hillary Clinton

Melania Trump o državnih zadevah komunicira tudi preko zasebne e-pošte in zasebne številke, je razkrila njena nekdanja svetovalka. Prva dama počne torej to, kar je njen soprog Donald Trump očital svoji nekdanji tekmici Hillary Clinton.

icon-expand Stephanie Winston Wolkoff FOTO: Profimedia

Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja prijateljica in svetovalka ameriške prve dame Melanie Trump, je ob izidu svoje knjige "Melania in jaz" za Washington Post dejala, da prva dama uporablja zasebne komunikacijske kanale tudi za dogovarjanje o zadevah Bele hiše. Tudi sama je, kot pravi, z Melanio večkrat na dan komunicirala preko njene zasebne elektronske pošte in zasebne telefonske številke. V sporočilih sta se pogovarjali o uradnih poslih, med drugim o vladnem zaposlovanju in pogodbah – tudi o lastnem sodelovanju z Belo hišo, pa o podrobnostih predsedniških obiskov v Izraelu in na Japonskem, strateških partnerstvih za njeno kampanjo Be Best, celo financah, predsedniški inavguraciji in nenazadnje o logistiki tekmovanja v kotaljenju velikonočnih jajc, ki ga vsako leto organizira Bela hiša. "Ne Melania ne jaz nisva uporabljali elektronske pošte Bele hiše," je dejala avtorica nove knjige, ki jezi Belo hišo. Melania kot kaže tudi kot prva dama raje uporablja elektronsko pošto Trumpove organizacije, pa tudi e-naslov z lastno domeno (MelaniaTrump.com) ter aplikacije za sporočanje kot so iMessage in Signal.

Če te navedbe držijo, Melania počne prav to, kar je njen soprog Donald Trump očital svoji nekdanji tekmici Hillary Clinton. Med volilno kampanjo leta 2016 je Trump zaradi uporabe zasebnih elektronskih serverjev vztrajal, da bi morali Hillary preganjati. "Lock her up" (prevod: Zaprite jo) je takrat postal pogost vzklik na njegovih predvolilnih shodih pi ZDA. Melania pa ni edini član Trumpove administracije, ki mu očitajo uporabo zasebnih komunikacijskih kanalov za dogovarjanje o državnih zadevah. Odbor za nadzor Bele hiše je lani opozoril predsednikovo hčerko in svetovalko Ivanko Trump in njenega moža, prav tako svetovalca v Trumpovi administraciji, Jareda Kushnerja zaradi uporabe zasebnih elektronskih in telefonskih sporočil. Za uradne zadeve je zasebno elektronsko pošto uporabljal tudi sekretar za trgovino Wibur Ross. V uradu ameriške prve dame se za zdaj na te navedbe še niso odzvali.

icon-expand Donald in Melania Trump FOTO: AP

Stephanie Winston Wolkoff je bila Melaniina tesna prijateljica, ki je sodelovala pri pripravi Trumpovega nagovora ob inavguraciji. Po zmagi na volitvah pa je postala neplačana svetovalka Melanie Trump. Iz Bele hiše so jo odslovili po tem, ko je v javnost prišla informacija, da naj bi njej in njenem podjetju plačali 26 milijonov dolarjev (21,9 milijona evrov) za pomoč pri načrtovanju slovesnosti ob inavguraciji in nekaterih drugih dogodkov v 2017.

V pogovoru za televizijo MSNBCje Melaniina nekdanja svetovalka pojasnila tudi, zakaj je nekatere pogovore s prvo damo snemala. Kot pravi, je to storila zato, da zaščiti sebe. "Obtožili so me, da sem snemala svojo prijateljico, kot so dejali v Beli hiši, in da sem grozen človek zaradi tega. In prav imajo. Če bi bila moja prijateljica, bi to bilo grozno. Vendar, Melania in Bela hiša sta me obtožili kriminalnih aktivnosti, me javno sramotili in odpustili ter postavili za svojega grešnega kozla. V tistem trenutku sem pritisnila na tipko za snemanje. Takrat več ni bila moja prijateljica, bila je pripravljena dopustiti, da me umaknejo," je dejala. Predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je Winston Wolkoffovo obtožila želje po maščevanju in nepoštenja. "Knjiga ni le polna napačnih resnic in paranoje, pač pa je osnovana na neki izmišljeni potrebi po maščevanju," je zaključila Grishamova. V knjigi Melania in jaz, ki je včeraj izšla v ZDA, je avtorica zapisala, da si želi, da Melanie Trump nikoli ne bi spoznala. V knjigi odstira zaveso na še vedno skrivnostno življenje ameriške prve dame.