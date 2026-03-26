Tujina

Melania predstavila robota: Je potrpežljiv in vedno na voljo

Washington, 26. 03. 2026 06.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Melania in robot Platon

Prva dama ZDA Melania Trump je v sredo v Beli hiši v okviru svoje izobraževalne pobude za otroke Skupaj v prihodnost predstavila robota Platona, ki da bi lahko v prihodnosti poučeval ameriške otroke.

Prva dama ZDA je ob drugem dnevu vrha svoje globalne koalicije v prisotnosti partnerjev voditeljev 45 držav sveta dejala, da bi lahko bili roboti z umetno inteligenco v prihodnje vzgojitelji ameriških otrok, poroča televizija CBS.

"Umetna inteligenca ne more le deliti globine in širine znanja, ampak lahko tudi potrpežljivo pomaga otrokom razviti globoko kritično mišljenje in sposobnosti samostojnega razmišljanja ter doseči bolj uravnotežen življenjski slog, saj si bodo vzeli čas za druge dejavnosti in postali bolj celovite osebe," je dejala Melania Trump.

'S tem si bodo ZDA zagotovile dolgoročno gospodarsko premoč'

"Umetna inteligenca bo oblikovana v podobi ljudi. Zelo kmalu se bo preselila iz naših mobilnih telefonov v robote človeške oblike, ki prinašajo korist. Predstavljajte si robotskega učitelja po imenu Platon," je dejala.

"Dostop do klasičnih ved je zdaj takojšen. Literatura, znanost, umetnost, filozofija, matematika in zgodovina. Celoten korpus človeškega znanja je na voljo v udobju vašega doma. Platon bo zagotovil prilagojeno izkušnjo za potrebe vsakega učenca, saj je vedno potrpežljiv in vedno na voljo," je med drugim še pojasnjevala prva dama ZDA.

Dodala je, da morajo ameriški otroci postati tehnološko najbolj podkovana generacija na svetu. "S tem si bodo ZDA zagotovile dolgoročno gospodarsko premoč," je dejala na svojem vrhu, ki je postal eden od številnih dogodkov Bele hiše, osredotočenih na umetno inteligenco.

Priložnost za učenje otrok

Melania Trump je v torek v State Departmentu v uvodnem nagovoru vrha koalicije poudarila pomen globalnih partnerstev in ponovno potrdila svojo zavezanost zagotavljanju, da imajo otroci povsod priložnost za učenje, rast in razvoj v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

Bela hiša je sporočila, da so se zagona koalicije udeležili partnerji voditeljev med drugim iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Makedonije, Poljske, Romunije, Ukrajine, Izraela, Senegala, Francije, Estonije in Maroka. Tudi Slovenijo je zastopal Aleš Musar.

Skupaj za prihodnost je globalna koalicija držav, ki si prizadeva za krepitev vloge otrok prek izobraževanja in tehnologije. Melania Trump je svojo vizijo o ustanovitvi te pobude predstavila septembra lani ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.

