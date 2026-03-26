Melania predstavila robota: Je potrpežljiv in vedno na voljo

Prva dama ZDA je ob drugem dnevu vrha svoje globalne koalicije v prisotnosti partnerjev voditeljev 45 držav sveta dejala, da bi lahko bili roboti z umetno inteligenco v prihodnje vzgojitelji ameriških otrok, poroča televizija CBS. "Umetna inteligenca ne more le deliti globine in širine znanja, ampak lahko tudi potrpežljivo pomaga otrokom razviti globoko kritično mišljenje in sposobnosti samostojnega razmišljanja ter doseči bolj uravnotežen življenjski slog, saj si bodo vzeli čas za druge dejavnosti in postali bolj celovite osebe," je dejala Melania Trump.

Melania Trump predstavila robota Platona AP

Melania Trump predstavila robota Platona AP

Melania in robot Platon AP

'S tem si bodo ZDA zagotovile dolgoročno gospodarsko premoč'

"Umetna inteligenca bo oblikovana v podobi ljudi. Zelo kmalu se bo preselila iz naših mobilnih telefonov v robote človeške oblike, ki prinašajo korist. Predstavljajte si robotskega učitelja po imenu Platon," je dejala. "Dostop do klasičnih ved je zdaj takojšen. Literatura, znanost, umetnost, filozofija, matematika in zgodovina. Celoten korpus človeškega znanja je na voljo v udobju vašega doma. Platon bo zagotovil prilagojeno izkušnjo za potrebe vsakega učenca, saj je vedno potrpežljiv in vedno na voljo," je med drugim še pojasnjevala prva dama ZDA. Dodala je, da morajo ameriški otroci postati tehnološko najbolj podkovana generacija na svetu. "S tem si bodo ZDA zagotovile dolgoročno gospodarsko premoč," je dejala na svojem vrhu, ki je postal eden od številnih dogodkov Bele hiše, osredotočenih na umetno inteligenco.

Priložnost za učenje otrok