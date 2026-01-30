Naslovnica
Tujina

Melania prejela odgovor Putina: 'Upam na velik uspeh'

Washington, 30. 01. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
M.P.
Melania Trump

Ameriška prva dama Melania Trump je razkrila, da ji je ruski predsednik odgovoril na pismo, ki ga je lani naslovila nanj s prošnjo glede ukrajinskih otrok. "Upam, da bomo kmalu dosegli velik uspeh," je dejala optimistično, ni pa razkrila vsebine ali podrobnosti odgovora Vladimirja Putina.

Med četrtkovim intervjujem v oddaji Morning With Maria (op. p. Jutro z Mario) na Fox Business je Melania Trump razkrila, da je od ruskega predsednika Vladimirja Putina prejela pismo. Gre za odgovor na njeno prošnjo, ki jo je prav tako v obliki pisma, lani prek moža Donalda Trumpa naslovila na voditelja Rusije.

Donald in Melania Trump
Donald in Melania Trump
FOTO: AP

Po besedah ameriške prve dame je Putina lani pozvala, naj zaščiti nedolžnost otrok, rojenih v Ukrajini. "Putin mi je odgovoril s pismom. Moj predstavnik je v stiku z njimi, še vedno delamo na združitvi več otrok," je povedala ter optimistično dodala, da upa, da bodo dosegli "velik uspeh".

Podrobnosti iz pisma sicer ni razkrila.

'Gospod Putin, to vizijo lahko uresničite z enim samim potegom peresa'

Temo so načeli, ko je prva dama med intervjujem spregovorila o svojem delovanju na področju zagotavljanja dobrobiti otrok, vključno z njeno željo po združitvi ukrajinskih družin. Po besedah Ukrajine so namreč ruske oblasti od začetka vojne ugrabile več deset tisoč ukrajinskih otrok in jih odpeljale v Rusijo ali na tista ukrajinska območja, ki so pod ruskim nadzorom, piše Newsweek.

Marca 2023 je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zaradi domnevnih ugrabitev ukrajinskih otrok izdalo nalog za prijetje Putina. Ruske oblasti so se takrat sklicevale, da so otroke odstranili z vojnih območij zaradi njihove varnosti, nalog pa so označili kot nezaslišan in nesprejemljiv.

Preberi še Melania Trump ima s Putinom 'odprt kanal komunikacije'

Melania je v svojem pismu Putinu zapisala, da vsak otrok "sanja o ljubezni, možnostih in varnosti". "Kot starši smo dolžni negovati upanje naslednje generacije. Kot voditelji pa naša odgovornost za preživetje otrok presega udobje peščice. Prizadevati si moramo ustvariti svet, ki bo poln dostojanstva za vse – da se lahko vsaka duša prebudi v mir in da bo prihodnost popolnoma varovana," je zapisala takrat.

Ruskemu voditelju je dejala tudi, da bo z zaščito nedolžnosti teh otrok storil več kot le služil Rusiji: "Služili boste samemu človeštvu. Takšna drzna ideja presega vse človeške delitve in vi, gospod Putin, ste danes na položaju, da to vizijo uresničite z enim samim potegom peresa."

melania trump zda rusija vladimir putin ukrajina otroci

