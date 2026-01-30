Melania prejela odgovor Putina: 'Upam na velik uspeh'

Med četrtkovim intervjujem v oddaji Morning With Maria (op. p. Jutro z Mario) na Fox Business je Melania Trump razkrila, da je od ruskega predsednika Vladimirja Putina prejela pismo. Gre za odgovor na njeno prošnjo, ki jo je prav tako v obliki pisma, lani prek moža Donalda Trumpa naslovila na voditelja Rusije.

Donald in Melania Trump FOTO: AP

Po besedah ameriške prve dame je Putina lani pozvala, naj zaščiti nedolžnost otrok, rojenih v Ukrajini. "Putin mi je odgovoril s pismom. Moj predstavnik je v stiku z njimi, še vedno delamo na združitvi več otrok," je povedala ter optimistično dodala, da upa, da bodo dosegli "velik uspeh". Podrobnosti iz pisma sicer ni razkrila.

'Gospod Putin, to vizijo lahko uresničite z enim samim potegom peresa'

Temo so načeli, ko je prva dama med intervjujem spregovorila o svojem delovanju na področju zagotavljanja dobrobiti otrok, vključno z njeno željo po združitvi ukrajinskih družin. Po besedah Ukrajine so namreč ruske oblasti od začetka vojne ugrabile več deset tisoč ukrajinskih otrok in jih odpeljale v Rusijo ali na tista ukrajinska območja, ki so pod ruskim nadzorom, piše Newsweek. Marca 2023 je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zaradi domnevnih ugrabitev ukrajinskih otrok izdalo nalog za prijetje Putina. Ruske oblasti so se takrat sklicevale, da so otroke odstranili z vojnih območij zaradi njihove varnosti, nalog pa so označili kot nezaslišan in nesprejemljiv.