Slovenski veleposlanik edini na premieri: 'Pomembno tudi za državo'

"Moram reči, da je bilo to precej prijetno presenečenje, pa tudi rezultat dela, ki ga opravljamo skupaj s kolegi v ZDA," je veleposlanik Iztok Mirošič opisal vabilo na dogodek. Kot pravi, je bila predstava zelo zanimiva, s profesionalnega vidika pa se mu zdi najpomembnejše, da je bil na dogodku, na katerem so bili "tako rekoč najpomembnejši ljudje na svetu - iz politike, gospodarstva, kulturnega življenja". "V Washingtonu je bil to eden pomembnejših dogodkov," je pristavil.

Na premieri dokumentarnega filma Melania FOTO: AP

Vabilo ni bilo pomembno le zanj, ampak tudi za Slovenijo. "Sedel sem sredi kabineta predsednika Trumpa - predsednika in soprogo smo na predstavi pozdravili - in se pogovarjal z njimi o slovensko-ameriških odnosih, pa tudi evropsko-ameriških odnosih. Še posebej v tem kar turbulentnem času v transatlantskih odnosih, pa tudi v svetu, ki se močno spreminja, so taki pogovori in stiki pomembni," poudarja. "Ne samo zame in za moje delo, mislim, da tudi za državo," dodaja. Na rdeči preprogi pred premiero filma je Donald Trump Slovenijo tudi pohvalil. Večkrat je poudaril, da je na svojo ženo izjemno ponosen. Med drugim je dejal, da Melania prihaja iz daljne in čudovite dežele, ki je čista in varna, ter dodal, da je Slovenija v številnih pogledih dobra država, a hkrati drugačna.

Zakonca Trump na premieri FOTO: AP