Melanio razburilo vprašanje o Epsteinovi partnerici

Do vprašanja je prišlo na obletnici dogodka izpustitve talcev iz ujetništva Hamasa v okviru premirja, izpogajanega s pomočjo ZDA. Prišla sta tudi ameriško-izraelski državljan Keith Siegel , ki je bil izpuščen, in njegova žena Aviva . Melania je v Beli hiši sprejela novinarje.

Melania je v sredo med dogodkom v Beli hiši hitro zavrnila vprašanje glede Ghislaine Maxwell , sostorilke zloglasnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

Med kratkim krogom novinarskih vprašanj po srečanju je novinarka CNN-a Melanio povprašala o pozivih javnosti, naj Maxwellovo, ki je bila obsojena na 20 let zapora zaradi zarote z Epsteinom pri spolni zlorabi mladoletnih oseb, premestijo v zapor z najvišjo stopnjo varnosti.

Trumpova je vprašanje hitro zavrnila. "Praznujemo izpustitev in življenje teh dveh neverjetnih ljudi. Zato jima izkažimo čast, hvala," je zabrusila.