Melanio razburilo vprašanje o Epsteinovi partnerici

Melania je v sredo med dogodkom v Beli hiši hitro zavrnila vprašanje glede Ghislaine Maxwell, sostorilke zloglasnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.
Do vprašanja je prišlo na obletnici dogodka izpustitve talcev iz ujetništva Hamasa v okviru premirja, izpogajanega s pomočjo ZDA. Prišla sta tudi ameriško-izraelski državljan Keith Siegel, ki je bil izpuščen, in njegova žena Aviva. Melania je v Beli hiši sprejela novinarje.
Kaj je zmotilo Melanio?
Med kratkim krogom novinarskih vprašanj po srečanju je novinarka CNN-a Melanio povprašala o pozivih javnosti, naj Maxwellovo, ki je bila obsojena na 20 let zapora zaradi zarote z Epsteinom pri spolni zlorabi mladoletnih oseb, premestijo v zapor z najvišjo stopnjo varnosti.
Trumpova je vprašanje hitro zavrnila. "Praznujemo izpustitev in življenje teh dveh neverjetnih ljudi. Zato jima izkažimo čast, hvala," je zabrusila.
Vprašanje prihaja le nekaj dni po tem, ko je ministrstvo za pravosodje objavilo 2,5 milijona dokumentov o Epsteinu. Med datotekami je bilo tudi e-poštno sporočilo, očitno naslovljeno na Maxwellovo, podpisano z "Z ljubeznijo, Melania".
