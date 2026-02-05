Naslovnica
Tujina

Melanio razburilo vprašanje o Epsteinovi partnerici

Washington, 05. 02. 2026 10.09

Avtor:
Ne.M.
Melania Trump

Po nedavno objavljenih Epsteinovih dosjejih je ameriško prvo damo zmotilo vprašanje, ki se je nanašalo na njegovo ljubezensko partnerico in sostorilko. V dosjejih je namreč tudi pismo, očitno namenjeno Ghislaine Maxwell, podpisano z "Z ljubeznijo, Melania". Kaj je Trumpovo pri vprašanju tako zmotilo?

Melania je v sredo med dogodkom v Beli hiši hitro zavrnila vprašanje glede Ghislaine Maxwell, sostorilke zloglasnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

Do vprašanja je prišlo na obletnici dogodka izpustitve talcev iz ujetništva Hamasa v okviru premirja, izpogajanega s pomočjo ZDA. Prišla sta tudi ameriško-izraelski državljan Keith Siegel, ki je bil izpuščen, in njegova žena Aviva. Melania je v Beli hiši sprejela novinarje.

Melania Trump z izpuščenim talcem Keithom Sieglom in ženo Avivo
Melania Trump z izpuščenim talcem Keithom Sieglom in ženo Avivo
FOTO: AP

Kaj je zmotilo Melanio?

Med kratkim krogom novinarskih vprašanj po srečanju je novinarka CNN-a Melanio povprašala o pozivih javnosti, naj Maxwellovo, ki je bila obsojena na 20 let zapora zaradi zarote z Epsteinom pri spolni zlorabi mladoletnih oseb, premestijo v zapor z najvišjo stopnjo varnosti.

Trumpova je vprašanje hitro zavrnila. "Praznujemo izpustitev in življenje teh dveh neverjetnih ljudi. Zato jima izkažimo čast, hvala," je zabrusila.

Preberi še Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

Vprašanje prihaja le nekaj dni po tem, ko je ministrstvo za pravosodje objavilo 2,5 milijona dokumentov o Epsteinu. Med datotekami je bilo tudi e-poštno sporočilo, očitno naslovljeno na Maxwellovo, podpisano z "Z ljubeznijo, Melania".

melania epstein vprašanje Ghislaine Maxwell

Zmečkano krono bodo obnovili, nakita po treh mesecih še niso našli

Trump in Ši po telefonu: Tajvan v ospredju pogovora

KOMENTARJI105

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.11
Jaz raje iščem srečo v skromnem življenju. Delam pošteno, si privoščim kar lahko. Malo me osreči. Rad sadim rože, jih zalivam Imam nekaj vaz. Prihaja pomlad, načrtujem še kaj posaditi. Srečen sem. Imam mali avto, nizko porabo. Kaj mi manjka??? Žensko so me žw zdavnaj zapustile, ker nisem baraba. Raj, vam rečem
Odgovori
0 0
lusma00
05. 02. 2026 12.11
Oranžni neuravnovesenec je bil verjetno zadnji v vrsti ki je prišel do njene garaže
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.07
Bil Clinton in afera Monica Lewinski je pozabljenja??? Nič se ne ve o Moniki??! A živi še v ZDA?
Odgovori
-1
1 2
Buča hokaido
05. 02. 2026 12.11
En seks v okrogli sobi, bila je odrasla. Na Epsteinovem otoku (pa kdo ve, kje še vse), so se stari prdci spravljali na mladoletne, celo otroke. Vidiš razliko?
Odgovori
+1
1 0
Lenart Čaubi
05. 02. 2026 12.07
Večkrat je imela Playboya v rokah kot New York Times.
Odgovori
-1
1 2
santamaura
05. 02. 2026 12.07
No pa se vprašajmo Le kako je ena pupa iz Slovenije sploh lahko spoznala bogatega Trumplna - Ja sedaj je pa že razvidno, da je Epstain ultrabogatim babe rihtal - Sedaj se ga pa vsi sramujejo - Trump in Melanija bi mu bila lahko celo hvaležna
Odgovori
-1
1 2
royayers
05. 02. 2026 12.05
schwarzeneger, njen rojak, govori boljše kot ona. ob vsem denarju, blišču, zlatih školjkah, botoxu, ni bila toliko, da bi spilila jezik. tipična migrantka
Odgovori
-1
2 3
Slovenska pomlad
05. 02. 2026 12.05
Melanija je bila pri Epsteinu zelo odprta.
Odgovori
-2
1 3
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.05
Zadeva ni zaključena. FBI še vedno priskuje zadevo. Zadeva ni tako enostavna kot zgleda, ljudi je ogromno in zadeva ne gre tako hitro kot ljudje pričakujejo. Gre za največjo afero v zgodovini ZDA svetovnih razsežnosti.
Odgovori
-1
1 2
mužet
05. 02. 2026 12.05
Zanima me višina IQ pri dotični dami.
Odgovori
-1
2 3
bossanoga
05. 02. 2026 12.03
Ha,ha. Prva dama najstarejše obrti!
Odgovori
+0
3 3
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.00
In dobro, kaj vi mislite, da so bogataši in vplivneži menihi??? Melania brez Epstena nebi nikoli prišla v krog bogatašev in vplivnežev, tudi Trumpa nebi spoznala. Eipsten ji je celo pomagal, da je Trump se poročil z njo. Sedaj ko je tudi ona vplivna in bogata je ugotovila, da je to bedarija in zagotovo ji je bilo prej bolje kot sedaj. A kaj ko se je zgodilo. Pač čas se ne da zavrteti nazaj. Ljudje naredijo vse za slavo, denar, pa vendar to ima svojo ceno. Raje živeti skromno in srečno kot postati slaven in vogat na umazan način.
Odgovori
-3
1 4
Pamir
05. 02. 2026 12.06
Kakšni menihi, to so najhujši izprijenci zločinci in še celo na oblasti v Ameriki.
Odgovori
-2
0 2
Prelepa Soča
05. 02. 2026 12.06
BUON, ne poznam nikogar, ki je skromen /po domače =revež/ in srečen, je pa ravno obratno, večina revežev je nesrečnih.
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.08
Jaz sem skromen.
Odgovori
-2
0 2
Prelepa Soča
05. 02. 2026 12.10
Pač nisi sposoben in moraš biti skromen,nič novega, polno je takih.
Odgovori
+2
2 0
helij
05. 02. 2026 11.59
Melania v vseh teh letih nikoli ni omenila Slovenije,njo je sram ,da prihaja iz te naše lepe dežele....
Odgovori
+1
4 3
BUONcaffee
05. 02. 2026 12.01
In ni nikoli spregovorila nič javno v Slovenščini
Odgovori
+0
2 2
lokson
05. 02. 2026 12.03
Daj biciklistek ne nabijaj.
Odgovori
+1
2 1
osservatore
05. 02. 2026 11.59
Ja seveda sedaj se vsi izmikajo neprijetnim vprašanjem o povezavi s kriminalcem Epsteinom. Tudi kvazi avstrija Melania. Zaenkrat (še) ni znano a jo je Oranžni krumpel spoznal pri Epsteinu in jo od tam nabavil. Objavili so 2.5 miljona dokumentov tega kriminalca ??????? Model ni počel drugega kot da je vse živo snemal, slikal, pisal, .... za vsak slučaj. Kar pa mu ni pomagalo v zaporu, kjer se je kao sam, čist sam samcat, obesil na štrik.
Odgovori
-2
1 3
lokson
05. 02. 2026 11.59
Včasih, je bila pot do uglednega novinarja z renomejem, težka in posuta s trni. Res najboljši kader, je dobil priložnost na tako pomembnem mestu kot je komunikacija z javnostjo in relevantnim informiranjem, le te. Imel je svoj jaz, hrbtenico in predvsem zelo širok spekter poznavanja stvari o kateri so pisali. Danes, je več kot očitno to lahko vsak, le z uredniško politiko mora pihati v isti rog..
Odgovori
+3
3 0
JP2022
05. 02. 2026 12.07
se strinjam poponoma. sedaj pač velja "click bait" in žanr, ki deluje na mešanici zavisti in politične ustrežljivosti..folk klika, zraven se še prikupiš politiki.
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
05. 02. 2026 11.56
Zlobneži v USA pravijo, da je Melanija nova Eva Braun.
Odgovori
+3
5 2
BUONcaffee
05. 02. 2026 11.53
Clintonova se tudi pogosto omenja.
Odgovori
+6
6 0
BUONcaffee
05. 02. 2026 11.50
Mediji poročajo, da ima Maxwellova posebne ugodnosti v zaporu. Kot so, soba kot v hotelu z 5 zvezdicami, tudi izhodi, strežba, hrana po naročilu, in vse ostale zadeve.
Odgovori
+4
4 0
Samo.Jst
05. 02. 2026 11.55
Se sliši kot da bi bila del Slovenske obsojene elite, ki v statusu nepokretnosti igra košarko s prijatelji. Zgleda kot da je to splošni patent.
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
05. 02. 2026 11.55
Vsi bogati imajo po zaporih enake bonitete.
Odgovori
+5
5 0
Renee Nicole Good v spomin
05. 02. 2026 11.48
ne pomaga niti če gre melonija na sveto spoved v vatikan. ...Tudi Vatikan je vpleten: Kaj je Epstein počel s papežem Janezom Pavlom II, ko je »živel z njim«?...zanimiv članek
Odgovori
+4
6 2
JOKS klub
05. 02. 2026 11.47
Vsi so bili povezani s tem pedofilom. Kako pa lahko ena "outsiderka" pride do najbogatejših ljudi v državi in se potem po nekem "naključju" celo z enim od njih poroči. To so vse prodane riti, ki to svoje razkošje drago plačujejo samo na drugačen način.
Odgovori
+4
7 3
krjola
05. 02. 2026 11.46
ta ženska je robot iz vzhodne Evrope....
Odgovori
+6
8 2
