Če je v soju newyorških žarometov tokrat brez predsednika ob sebi na premieri blestela v drzni čipkasti kreaciji, ki nosi podpis italijanske modne hiše Dolce & Gabbana, so bila tudi pričakovanja od novega Melaniinega projekta bolj drzna, saj je gledalcem obljubila bolj oseben vpogled v življenje, družino in vlogo prve dame.

"Sodelovala sem od same ideje do konca. Sem tudi izvršna producentka. Sama sem izbirala glasbo in oblikovala oglaševalsko kampanjo. Vse je bila moja zamisel. Kar koli vidite, je bila moja odločitev," je dejala ameriška prva dama.

In to ni bila lahka naloga, še dodaja precej nedostopna Melania Trump, ki ohranja svojo distanco – naj gre za prvi del serije, ki se osredotoča na družino in zaupanje, ali drugi, ki se osredotoča na vlogo prve dame in njenih obveznosti.

"Gledalci bodo spoznali povsem novo zgodbo, ki še ni bila predstavljena. Družina in zaupanje sta zanimiva tema, kot si lahko predstavljate, saj razgrajuje oziroma preizprašuje pojem zaupanja med generacijami. Raziskuje odnos med materjo in sinom, med materjo in njenim očetom ter vezi znotraj družine. Hkrati pa odpira tudi vprašanje, kaj je potrebno, da prva dama zaupa ljudem zunaj svoje družine," je dejal producent Marc Beckman.

Očitno veliko, saj serija gledalcu ne ponudi nič novega, so neizprosni kritiki. Menijo, da manjkata obljubljeni vsebina in pristnost ter da gre za reciklažo že videnega in slišanega.