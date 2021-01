Melania Trump Belo hišo zapušča kot najslabše ocenjena prva dama

V dneh ko Donald in Melania Trump zapuščata Belo hišo je CNN objavil rezultate ankete, ki odražajo naklonjenost javnosti ameriški prvi dami slovenskih korenin. Podpora, ki jo je dobila, je najnižja v vsem času merjenja in slabša, kot so jo ob slovesu imele njene predhodnice Michelle Obama, Laura Bush in Hillary Clinton.

Če je bila ocena priljubljenosti Melanie Trump s 57 odstotki najvišja v maju 2018, je zdaj upadla na 42 odstotkov. 47 odstotkov ljudi je podalo oceno, da s prvo damo ni zadovoljno, kar je najnižja številka od februarja 2016, ko je CNN prvič izvedel anketo. 12 odstotkov vprašanih svojega mnenja ni podalo. Maja 2018 je potekala prva državniška večerja zakoncev Trump, Melania pa se je v Teksasu udeležila pogreba prve dame Barbare Bush, kamor je prišla brez svojega soproga Donalda. To ji je očitno prineslo nekaj točk priljubljenosti. A že do decembra istega leta ji je, po samostojnem potovanju v Afriko, priljubljenost padla za dvomestno število – naklonjeno ji je bilo le še 43, nenaklonjenih pa 36 odstotkov ljudi. Melaniin delež priljubljenosti je sicer še vedno višji od Trumpovega, ki znaša le 33 odstotkov. Med republikanci jo podpira 84 %, kar je več podpore, kot jo imata njen soprog (79 %) in podpredsednik Mike Pence (72 %). icon-expand Melania Trump je v času slovesa manj priljubljena prva dama, kot so bile njene predhodnice. FOTO: AP Javno zadovoljstvo s Trumpovo je ob njenem slovesu iz Bele hiše drastično nižje, kot je bilo pri njenih predhodnicah.Michelle Obama je položaj zapustila ob 69 odstotkih podpore, kar je enaka številka, kot jo je imela osem let prej, ko je prišla v Belo hišo. Laura Bush je imela leta 2009 na svoji strani 67 odstotkov javnosti. Njen mož George W. Bush tedaj ni bil preveč priljubljen, s pozitivno oceno ga je ocenilo le 35 odstotkov ljudi. Boljša prva dama od Melanie je bila očitno tudi Hillary Clinton. Novembra 2000 je bila namreč všeč 56 odstotkom ljudem. Omenjeno anketo so izvedli med 9. in 14. januarjem na naključnem nacionalnem vzorcu 1003 odraslih oseb s klici na stacionarno omrežje in mobilne telefone.