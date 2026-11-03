Melania Trump bo v ZDA gostila predstavnike Ukrajine in Rusije

Srečanje med predstavniki sprtih držav bo potekalo v Beli hiši in predstavlja "izjemen trenutek v ameriški zgodovini", je navedeno v izjavi Bele hiše. Soproga predsednika Donalda Trumpa bo ta teden podala tudi izjavo o nedavnem štiridnevnem premirju v ukrajinski regiji Herson, so dodali.
Melania Trump je namreč nedavno posredovala pri sklenitvi premirja z namenom izvedbe humanitarne operacije v mestu Oleški v zasedenem delu regije Herson na jugu Ukrajine. V okviru operacije so v Oleški pripeljali nujno potrebno humanitarno pomoč in od tem evakuirali ogrožene prebivalce.
Premirje, ki je veljalo od 27. oktobra do 1. novembra, se je izteklo brez kršitev in predstavlja doslej najdaljšo prekinitev ognja med vojno v Ukrajini.
Ključno vlogo pri humanitarni operaciji, ki je eden od redkih primerov obsežnega in uspešnega rusko-ukrajinskega sodelovanja od začetka vojne, sta odigrala ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec in ruska varuhinja človekovih pravic Jana Lantratova.
Oba sta v teh dneh potrdila, da tudi po izteku premirja ostajata v stikih, vendar pa sta oba previdno izbirala besede glede sodelovanja med Ukrajino in Rusijo med premirjem in po njem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Ta mesec je sicer načrtovano tudi nadaljevanje pogovorov pogajalskih delegacij Ukrajine in Rusije ob posredovanju ZDA, ki so februarja zastali, potem ko se je pozornost ameriške strani preusmerila k vojni proti Iranu.