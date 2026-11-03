Melania Trump bo v ZDA gostila predstavnike Ukrajine in Rusije

Srečanje med predstavniki sprtih držav bo potekalo v Beli hiši in predstavlja "izjemen trenutek v ameriški zgodovini", je navedeno v izjavi Bele hiše. Soproga predsednika Donalda Trumpa bo ta teden podala tudi izjavo o nedavnem štiridnevnem premirju v ukrajinski regiji Herson, so dodali.

Donald in Melania Trump FOTO: AP

Melania Trump je namreč nedavno posredovala pri sklenitvi premirja z namenom izvedbe humanitarne operacije v mestu Oleški v zasedenem delu regije Herson na jugu Ukrajine. V okviru operacije so v Oleški pripeljali nujno potrebno humanitarno pomoč in od tem evakuirali ogrožene prebivalce. Premirje, ki je veljalo od 27. oktobra do 1. novembra, se je izteklo brez kršitev in predstavlja doslej najdaljšo prekinitev ognja med vojno v Ukrajini.

Evakuacija iz mesta Oleški FOTO: AP