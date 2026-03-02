Melania Trump izrazila sožalje družinam 'junakov, ki so umrli za svobodo'

"Vsem ranjenim želim hitro in popolno okrevanje," je ameriška prva dama Melania Trump dejala pred začetkom zasedanja Varnostnega sveta v New Yorku. Ob tem je izrazila tudi iskreno sožalje družinam, ki so "v boju za svobodo " izgubile svoje ljubljene. "V teh težkih časih ste v mojih mislih in molitvah," je dodala.

Soproga ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v sodelovanju z Izraelom v soboto sprožil napad na Iran, v New Yorku vodi zasedanje Varnostnega sveta ZN glede izobraževanja otrok, ki živijo na konfliktnih območjih. "Trajen mir bo dosežen, ko bosta znanje in razumevanje v celoti cenjena v vseh družbah," je dejala ter dodala, da ZDA "stojijo z vsemi otroki po vsem svetu".

"Narod, ki učenje postavlja za sveto, varuje svoje knjige, svoj jezik, svojo znanost, varuje tudi svojo prihodnost," je dejala. Meni, da slednje vodi tudi do večjega razumevanja, moralnega odločanja in strpnosti do drugih.

Otroci, vzgojeni v kulturi, ki temelji na inteligenci, pa po njenih besedah razvijajo samozavest, inovirajo, gradijo, tekmujejo in ohranjajo globok sistem vrednot. "Njihovo znanje spodbuja empatijo do drugih, ki presega geografijo, vero, raso, spol – in celo lokalne norme," je še dejala.