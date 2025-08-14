Melania Trump jezna: sinu Joeja Bidna grozi z milijardno tožbo

Slednje je izjavil v intervjuju s filmskim ustvarjalcem Andrewom Callaghanom v začetku meseca. Biden je trdil, da bi neobjavljeni dokumenti v zvezi z Epsteinom Trumpa prikazali v zelo slabi luči. "Melanio je Trumpu predstavil Epstein - tako globoke so povezave," je dejal.

Odvetniki ameriške prve dame Melanie Trump , ki se je z aktualnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom poročila leta 2005, trdijo, da sin nekdanjega predsednika Hunter Biden laže. Nedavno je namreč dejal, da je nekdanjo manekenko Trumpu predstavil pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein .

Kot poroča BBC, je bil aktualni predsednik pred leti Epsteinov prijatelj, vendar Trump trdi, da sta se v začetku tisočletja sprla zaradi Epsteinovega prevzema zaposlenih v Trumpovem klubu za golf na Floridi.

V pravnem pismu odvetnikov prve dame je navedeno, da je bila trditev Hunterja Bidna delno posledica izjav novinarja Michaela Wolffa, ki je napisal kritično biografijo predsednika. Ta naj bi namreč v nedavnem intervjuju za ameriški časopis Daily Beast dejal, da je bila prva dama ob srečanju s svojim zdajšnjim možem znanka Epsteinovega in Trumpovega skupnega prijatelja, a je časopis po prejemu pisma odvetnikov Melanie Trump zgodbo umaknil.

Dokazov, ki bi potrjevali trditev, da je Melanio in Donalda Trumpa predstavil Epstein, tako ni.

Odvetniki prve dame zahtevajo, da Hunter Biden svojo trditev umakne in se zanjo opravili. V nasprotnem primeru mu grozijo s pravnimi ukrepi in več kot milijardo dolarjev (dobrih 850 milijonov evrov) odškodnine. Odvetniki namreč pravijo, da je prva dama z njegovimi besedami utrpela tako "ogromno finančno škodo kot tudi škodo na ugledu".

Najmlajšega sina Joeja Bidna ob tem obtožujejo tudi, da zelo rad "trguje z imeni drugih" ter da želi s tovrstnimi izjavami zgolj pozornost preusmeriti nase.

Revija Harper's Bazaar iz januarja 2016 je sicer poročal, da je prva dama svojega moža spoznala novembra 1998 na zabavi, ki jo je priredil ustanovitelj modne agencije. 55-letna Melania Trump je za publikacijo povedala, da Trumpu sprva ni želela dati svoje telefonske številke, ker je bil takrat "na zmenku".