Melania Trump: Moj mož ni kot Hitler

Primerjave med Trumpom in Hitlerjem je v zadnjem času med drugim spodbudil komentar nekdanjega vodje Trumpovega kabineta Johna Kellyja , ki je minuli teden za časnik New York Times dejal, da je Trump v preteklosti večkrat pohvalil nacističnega voditelja ter njegovo vojsko in generale.

Podpira pravico do splava

Melania Trump je medtem v pogovoru za televizijo Fox znova potrdila tudi svojo podporo pravici do splava, ki jo je izrazila v nedavno izdani knjigi spominov. Povedala je še, da njenega moža to ni presenetilo.

"Moj mož je poznal moje stališče in prepričanje od dneva, ko sva se spoznala. Morda drugi ljudje niso vedeli, kakšna so moja stališča, vendar on ni bil prav nič presenečen. Vedel je za to," je dejala.

Menila je tudi, da je tokratna predsedniška kampanja za Trumpa precej bolj nevarna, kot je bila tista leta 2016 - tudi v luči dveh poskusov atentata na republikanskega predsedniškega kandidata. Melania se je v nedeljo udeležila shoda v podporo Trumpu v znameniti newyorški dvorani Madison Square Garden, sicer pa sama v predvolilni kampanji redko sodeluje.