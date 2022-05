Melania Trump namignila na mogoči drugi mandat v vlogi prve dame ZDA

"Mislim, da smo v štirih letih Trumpove administracije veliko dosegli," je Melania Trump povedala v intervjuju za televizijo Fox, ki so ga predvajali danes zjutraj. Ko so jo vprašali, ali bi lahko znova živela v Beli hiši, če bi njen mož Donald Trump leta 2024 kandidiral za predsednika ZDA, je odgovorila: "Nikoli ne reci nikoli", poroča CNN.

Med intervjujem je Trumpova govorila o nezamenljivih žetonih NFT (non-fungible tokens), ki jih na dražbi prodaja na svoji spletni strani. Najnovejši z imenom "The MetaRose" je animirana modra vrtnica. Gre za digitalne zbirateljske predmete, ki jih je mogoče kupiti samo s kriptovalutami.

Že v začetku leta je Trumpova napovedala, da bo dala na dražbo klobuk, ki ga je nosila, ko sta z možem aprila 2018 gostila državniško večerjo s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo soprogo Brigitte. Poleg klobuka, ki ga je izdelal francoski oblikovalec Herve Pierre, ki živi in dela v New Yorku, je Melania dala na dražbo tudi sliko Trumpa in nezamenljiv žeton NFT. Njena tako imenovana Kolekcija vodje države je šla na prodaj za izklicno ceno 250.000 dolarjev (dobrih 240.000 evrov) z obvestilom, da bo šel del prihodka za računalniško izobraževanje rejniških otrok. Ponudbe so se sprejemale le v kriptovaluti solana, ki ji je v tednu dni vrednost padla za 40 odstotkov. Na koncu naj bi se stvari prodale za 170.000 dolarjev (163.293 evrov), pri čemer veliko ponudb ni bilo. Pojavile so se tudi informacije, da so sredstva od javne dražbe za nakup njenega klobuka in drugih spominkov v dobrodelne namene prišla z njenega računa.

Trumpova je med današnjim intervjujem znova dejala, da bo "nekaj izkupička" od predmetov, ki se prodajajo po izklicni ceni 150 dolarjev (144 evrov), namenila podpori otrokom v rejništvu. Sama sicer nikoli ni javno razkrila, koliko denarja je zaslužila na tak način.