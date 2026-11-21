Na sedmi tradicionalni prireditvi All-American Christmas Tree Lighting na sedežu televizije Fox News na Manhattnu se je ameriški prvi dami Melanii Trump pridružilo več otrok, ki so ji pomagali okrasiti božično drevo v televizijskem studiu.

Ob tem je dejala, da upa, da bodo do 25. decembra sklenjeni novi dogovori o prekinitvi ognja. Po njenih besedah pogovori o tem že potekajo, poroča portal Ukrmedia .

Melania Trump je bila v četrtek zvečer v New Yorku na premieri podaljšane različice svojega dokumentarca Melania na Amazonu, v petek pa je imela intervju za televizijo Fox News, kjer je povedala, da bo družina Trump božične praznike preživela na Floridi.

V ponedeljek bo sicer prva dama slovesno sprejela prihod božičnega drevesa v Belo hišo, v torek pa se bo udeležila tradicionalne slovesnosti pomilostitve puranov pred zahvalnim dnevom, ki ga bodo v ZDA praznovali v četrtek.

Priprave na praznično okrasitev Bele hiše, kar je naloga prve dame, medtem tečejo. Letošnja tema bo Amerika v cvetju. "Lepo bo," je napovedala Melania Trump.