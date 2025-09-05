Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

V Beli hiši so gostili srečanje delovne skupine za izobraževanje o umetni inteligenci. Udeležila se ga je tudi prva dama, ki se v tem mandatu redko udeležuje javnih dogodkov. Poznavalci dogajanja v Beli hiši ocenjujejo, da je Melania Trump glede političnega udejstvovanja drugačna od predhodnic.

"Roboti so že tu," je po srečanju v Beli hiši povedala Melania Trump in opozorila, da je odgovornost starejših, da otroke pripravijo na vpliv, ki ga bo imela umetna inteligenca v naslednjih desetletjih. "Naša prihodnost ni več znanstvena fantastika. V tej primitivni fazi je naša dolžnost, da z umetno inteligenco ravnamo kot z lastnimi otroci, da jih opolnomočimo, vendar pazljivo vodimo." Ob tokratnem dogodku so ob Trumpovi sedeli tudi predsedniki velikih tehnoloških podjetij, kot so Google, Meta, ki ima v lasti Facebook, in IBM. Trumpova torej sodelovanje širi tudi v poslovni svet.

Prva dama se v drugem predsedniškem mandatu Donalda Trumpa izjemno redko pojavlja v javnosti, kljub temu pa naj bi veljala za izjemno vplivno, poroča britanski BBC, kjer so ob tem spomnili, da je bila 55-letnica rojena v Sloveniji, se pred poroko pisala Knavs in da je sprva veljala za manj vplivno od svojih predhodnic v Beli hiši. V začetku drugega mandata je sicer prevzela bolj aktivno vlogo, predvsem na področju otrok, boja proti spletnemu ustrahovanju in zlorabi opioidov. Kot prva prva dama je sopodpisala zakon. Na odru je skupaj s Trumpom namreč podpisala zakon, ki kriminalizira objavljanje intimnih slik - resničnih ali ustvarjenih z umetno inteligenco – na spletu brez soglasja posameznika.