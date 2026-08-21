Melania Trump po mesecu dni odsotnosti: 'Slišim, da ste me pogrešali'

Melania Trump in njen soprog, ameriški predsednik Donald Trump, sta na prizorišče prispela z roko v roki, nakar je sama stopila na govorniški oder, Trump pa je sedel med občinstvo.

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Dogodek je bil namenjen obeležitvi donacije podjetij IndyCar in Fox Corporation v podporo univerzitetnim štipendijam, a so bile po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vse oči uprte v Melanio, ki se je pred tem v javnosti nazadnje pojavila na finalu svetovnega prvenstva v nogometu 19. julija.

Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše FOTO: AP

V vmesnem obdobju je Melania preskočila niz pomembnejših dogodkov, vključno s preloženo večerjo dopisnikov Bele hiše, čeprav se je udeležila njene prvotne izvedbe aprila, ki so jo zaradi strelca v poslopju prekinili. V ponedeljek objavljena analiza mreže NBC je pokazala, da Melania v drugem mandatu svojega soproga ohranja nižjo javno izpostavljenost kot v prvem in naj bi doslej izvedla za polovico manj javnih obveznosti kot v prvem Trumpovem mandatu.

Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše FOTO: AP