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Melania Trump po mesecu dni odsotnosti: 'Slišim, da ste me pogrešali'

Washington, 21. 08. 2026 12.53 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše

Ameriška prva dama Melania Trump je v četrtek s šalo naslovila ugibanja, ki so se vrstila ob njeni približno mesec dni dolgi odsotnosti z javnih dogodkov. "Dober dan. Slišim, da ste me pogrešali. Tu sem," je s smehom pozdravila zbrane ob odprtju dogodka na Rožnem vrtu Bele hiše.

Melania Trump in njen soprog, ameriški predsednik Donald Trump, sta na prizorišče prispela z roko v roki, nakar je sama stopila na govorniški oder, Trump pa je sedel med občinstvo.

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Dogodek je bil namenjen obeležitvi donacije podjetij IndyCar in Fox Corporation v podporo univerzitetnim štipendijam, a so bile po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vse oči uprte v Melanio, ki se je pred tem v javnosti nazadnje pojavila na finalu svetovnega prvenstva v nogometu 19. julija.

Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše
Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše
FOTO: AP

V vmesnem obdobju je Melania preskočila niz pomembnejših dogodkov, vključno s preloženo večerjo dopisnikov Bele hiše, čeprav se je udeležila njene prvotne izvedbe aprila, ki so jo zaradi strelca v poslopju prekinili.

V ponedeljek objavljena analiza mreže NBC je pokazala, da Melania v drugem mandatu svojega soproga ohranja nižjo javno izpostavljenost kot v prvem in naj bi doslej izvedla za polovico manj javnih obveznosti kot v prvem Trumpovem mandatu.

Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše
Melania Trump na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše
FOTO: AP

Vrnitev Melanie v javnost obenem sovpada s spekulacijami, ki so jih mediji polni glede Trumpove tesne sodelavke, 35-letne Natalie Harp. Bela hiša se je ta teden jezno odzvala na komentarje demokratskega senatorja Jona Ossoffa, ki se je javno spraševal, zakaj je bila Harpova ena od le nekaj ljudi, ki so skupaj s Trumpom julija po varnostni grožnji v Turčiji zamenjali predsedniško letalo z drugim.

Harpova je v Trumpovem drugem mandatu nenehno ob njem, med drugim zanj včasih tipka tudi objave na družbenih medijih in poskrbi za tiskanje različnih dokumentov, še piše AFP.

Melania Trump Bela hiša Donald Trump ZDA politika

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KOMENTARJI2

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armenius
21. 08. 2026 13.22
da se ne bo slovenija enkrat fejst upekla s pljuvanjem po zda in izraelu, nikoli ne veš kaj se lahko zgodi
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0 0
vlahov
21. 08. 2026 13.15
Kakšen vele kapital imamo v ZDA . Prvo damo sveta . Tle pa študirajo ali je Izraelska ambasada manj primerna, kot Iranska , ki je v Kosezah , v Ljubljani .
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